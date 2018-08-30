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|Трудоустройство
|не голосовал
|Добрый день! Хочу уточнить по поводу трудоустройства. Я откликнулась на вакансию, меня пригласили на собеседование, собеседование прошла успешно, отсекли больше половины, но я была в числе оставшихся, все сотрудники нас поздравляют, записали нас на обучение, но... на следующий же день звонят из банка и говорят, что в вакансии отказано по решению руководителя! С чем это может быть связано?
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Ирина • несостоявшийся сотрудник
31.03.2016 11:56
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Ответ банка:
Добрый день, Ирина!
Кандидатура каждого соискателя после прохождения собеседования передаётся на рассмотрение руководителю отдела. В настоящее время не готовы сделать Вам предложение о работе по причинам, не носящим дискриминационный характер.
Мы благодарим Вас за уделённое время на собеседовании и желаем удачи в поисках работы!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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