Добрый день! Хочу уточнить по поводу трудоустройства. Я откликнулась на вакансию, меня пригласили на собеседование, собеседование прошла успешно, отсекли больше половины, но я была в числе оставшихся, все сотрудники нас поздравляют, записали нас на обучение, но... на следующий же день звонят из банка и говорят, что в вакансии отказано по решению руководителя! С чем это может быть связано?