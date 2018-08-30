Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Мои руководители!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Почитала отзывы, пишут про каких-то страшных РГ и ЗРГ, которые не заинтересованы в своей группе, операторы для них пыль, ничем не помогают только требуют план! план! план! Если вопросы, то в процедуры\инструкции типа сами разбирайтесь... я в шоке, неужели так бывает? Наверно мне круто повезло и в адаптации и в БГ! О более чутких и внимательных руководителях не могу даже мечтать!!!! Огромная благодарность Ксении Ш., Б.Елене, К. Наталье и Ш. Милане!
|
1
samnat2010 • сотрудник
01.04.2016 11:17
|
Администратор:
Пока без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день, Наталья.
Благодарим Вас за отзыв и теплые слова в адрес руководителей.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.