Почитала отзывы, пишут про каких-то страшных РГ и ЗРГ, которые не заинтересованы в своей группе, операторы для них пыль, ничем не помогают только требуют план! план! план! Если вопросы, то в процедуры\инструкции типа сами разбирайтесь... я в шоке, неужели так бывает? Наверно мне круто повезло и в адаптации и в БГ! О более чутких и внимательных руководителях не могу даже мечтать!!!! Огромная благодарность Ксении Ш., Б.Елене, К. Наталье и Ш. Милане!