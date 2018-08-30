Добрый день, ища работу, наткнулась на вакансию в Промсвязьбанке на должность менеджер по работе с клиентами розничного отдела, вакансия заинтересовала, т.к. опыт работы в банковской сфере уже имелся. Отослав резюме с утра, я очень удивилась, когда в обед мне позвонили и пригласили на собеседование, т.к. редко, когда работодатель дает быструю обратную связь. Придя на собеседование к руководителю главного офиса на собеседование, мы поговорили, человек оказался достаточно приятным. По условиям мне предложили стажировку 2 дня в доп.офисе, где я буду непосредственно работать, сказали, что будет личный наставник и после стажировки сразу оформление в штат. Вообщем пошла я в доп.офис, поговорила со своей будующей руководительницей, отдала документы в сэб напроверку и стала ждать. Позвонила мне Татьяна, через день и пригласила выйти, сказав, что мы тебя берем после недельной стажировки, точно, ладно подумала я.



Придя на работу мне сказали, целый день посиди посмотри, как девочки работают, учебные материалы мне дали только тогда, когда я пять раз подошла к Татьяне и спросила, сколько мне еще так сидеть и смотреть на этих девочек, каждый день я подходила сама к сотрудницам и спрашивала, что мне еще почитать, обучение нормального не было, к концу недели у меня накопилась кипа бумаг, листов так под 1000, на мой вопрос, а где мой наставник Татьяна сказала у нас его нет, тебе надо учить все самой, конкретного плана обучение мне никто не дал, скриптов по продажам тоже на 6-й день обучение мне предложили написать тест, который я естественно написала наполовину, т.к.на некоторые вопросы у меня просто не было материала, о чем я сказала управляющей. Татьяна сказала не переживай, постажируйся еще ,я тебя всему потом научу, ну ладно думаю, еше выйду на пару дней раз уже столько время потратила, тем более судя по разговору Т. была настроенно лояльно, но тут-то было, звонит мне эта Татьяна с утра и говорит, а я не смогу с вами сотрудничать, уж не знаю, что у нее за ночь произошло, но это настолько низко и подло, если я ей не подходила, можно было сразу сказать, а не завтраками кормить, и в лицо сказать, а не по телефону! Вот и ответьте мне в вашем банке так принято, обещать и не выполнять, из-за вашего банка я упустила, выгодные предложения по работе, т.к. мне пообещали оформления, неделю я потратила свое время, причем абсолютно бесплатно и неужели ваша управляющая настолько некомпетентна, что например за два дня не могла определить подхожу я или нет?



А и еще забыла написать, что в г. Калининграде сотрудников доп. офиса заставляют раз в месяц писать заявление на выходной за свой счет, при это зп сами понимаете уменьшается, причем девочки, когда это рассказали, просто умоляли, чтобы я не показывала вид, что я в курсе про эти выходные. Также в банке переработки не оплачиваемые, т.к. график с 9-19.00, а кто открывает отделение плюс еще один час раб. времени. Премии смешные, выходит максимум 3000р. в мес. При этом банк позиционирует себя как системообращующий.