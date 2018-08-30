Добрый день всем. Прочитала предыдущие отзывы и решила написать свой.



Устроилась я как и все другие сотрудники оставив заявку на сайте, затем прошла обучение с наставниками, очень грамотные мне очень помогли объяснили как работать в банке. Затем попала в группу адаптации. Сейчас я нахожусь в обычной группе.



Прочитала как много здесь хвалят адаптацию, скорее всего это потому что не с чем сравнивать. В обычной группе такие же условия, возможно где то хуже но мне повезло.



Уважаемые коллеги, когда вы придете в обычную группу, там будут другие ребята, другой руководитель и вам снова придется адаптироваться для работы в банке. То есть снова адаптироваться после адаптации. Как бы не звучало комично, но это именно так. И очень грустно расставаться с людьми с которыми ты уже сдружилась, вас же не оставят в группе адаптации.



А если в целом о работе, то мне работать нравится. Надеюсь мой отзыв будет полезен.