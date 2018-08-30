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|Работа в банке Тинькофф
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день всем. Прочитала предыдущие отзывы и решила написать свой.
Устроилась я как и все другие сотрудники оставив заявку на сайте, затем прошла обучение с наставниками, очень грамотные мне очень помогли объяснили как работать в банке. Затем попала в группу адаптации. Сейчас я нахожусь в обычной группе.
Прочитала как много здесь хвалят адаптацию, скорее всего это потому что не с чем сравнивать. В обычной группе такие же условия, возможно где то хуже но мне повезло.
Уважаемые коллеги, когда вы придете в обычную группу, там будут другие ребята, другой руководитель и вам снова придется адаптироваться для работы в банке. То есть снова адаптироваться после адаптации. Как бы не звучало комично, но это именно так. И очень грустно расставаться с людьми с которыми ты уже сдружилась, вас же не оставят в группе адаптации.
А если в целом о работе, то мне работать нравится. Надеюсь мой отзыв будет полезен.
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100010001001 • сотрудник
02.04.2016 21:54
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Ответ банка:
Добрый день, Екатерина.
Согласны, что расстаться со слаженным коллективом бывает непросто.
В то же время, это позволяет получить разнообразный и ценный опыт, больше узнать о продажах и клиентах.
Желаем Вам новых достижений в новой группе!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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