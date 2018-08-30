Видимо кризис дает о себе знать, поскольку Сбербанк Поволжья активно созывает новичков на позицию «Начало карьеры. Консультант». Брать кредиты и подключать автоплатежи к своим картам никто не торопится.



Собеседование проводится групповое, с показом слайдов и видео презентацией. Разумеется, работать в Сбербанке престижно и комфортно, но только для тех сотрудников, которые не занимаются банковскими продажами и сидят в офисах.

Чувствуется, что сотрудников для консультаций клиентов и продаж не хватает. Поэтому Сбербанк рассматривает студентов, продавцов со средним образованием и всех, кто пожелает работать на ногах и языком. Поэтому хорошие специалисты здесь не задерживаются, быстро стараясь перевестить в офисы Сбербанка или уходят в декрет.



Сегодня в республике Марий Эл обстановка с работой критическая, поэтому рассматривают даже такую стрессовую работу. Все бы ничего, но в работе консультанта есть план продаж. И его необходимо выполнить, чтобы получить мало мальскую зп. Но первые время новый сотрудник будет работать по ученическому договору за минимальный размер оплаты труда.



Что вас ждет на собеседовании?

1. Видео презентация про Сбербанк.

2. Будете рассказывать о себе перед всеми и пытаться изобразить стрессоустойчивого продавца, готового на всё, ради Сбербанка.

3. Просмотрите 3 видео сюжета из примеров работы консультанта в Сбербанке. Нужно будет на специальном бланке написать о своём мнении.