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Кризис заставил Сбербанк открыть двери всем соискателям не голосовал
Видимо кризис дает о себе знать, поскольку Сбербанк Поволжья активно созывает новичков на позицию «Начало карьеры. Консультант». Брать кредиты и подключать автоплатежи к своим картам никто не торопится.

Собеседование проводится групповое, с показом слайдов и видео презентацией. Разумеется, работать в Сбербанке престижно и комфортно, но только для тех сотрудников, которые не занимаются банковскими продажами и сидят в офисах.
Чувствуется, что сотрудников для консультаций клиентов и продаж не хватает. Поэтому Сбербанк рассматривает студентов, продавцов со средним образованием и всех, кто пожелает работать на ногах и языком. Поэтому хорошие специалисты здесь не задерживаются, быстро стараясь перевестить в офисы Сбербанка или уходят в декрет.

Сегодня в республике Марий Эл обстановка с работой критическая, поэтому рассматривают даже такую стрессовую работу. Все бы ничего, но в работе консультанта есть план продаж. И его необходимо выполнить, чтобы получить мало мальскую зп. Но первые время новый сотрудник будет работать по ученическому договору за минимальный размер оплаты труда.

Что вас ждет на собеседовании?
1. Видео презентация про Сбербанк.
2. Будете рассказывать о себе перед всеми и пытаться изобразить стрессоустойчивого продавца, готового на всё, ради Сбербанка.
3. Просмотрите 3 видео сюжета из примеров работы консультанта в Сбербанке. Нужно будет на специальном бланке написать о своём мнении.
Marina_O • несостоявшийся сотрудник
04.04.2016 16:43
Администратор:
"(пишите: «Я сделаю всё, чтобы Герман Греф получил самый высокий процент прибыли»)"
2 комментария
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ruSl0n
05.04.2016 09:35
Работа эта не благодарная, помню я жестко подставился с ней. Когда устроился на несколько месяцев консультантом возле банкоматов на автоплатежи (заканчивал колледж и нужна была практика для диплома). Работал каждый день по 4 часа, в итоге за месяц с дичайшей задержкой расчитали в сумме 2800. Дело было в г.Уфа..
Андрей Игоревич
06.04.2016 10:40
проходил собеседование в г.Уфа на должность менеджера по продажам на Зорге 5, перезвонили сказали вам отказано smile:D . Я работал в разных сферах в том числе и в продажах как в б2б и б2с холодных звонках , но не взяли smile:) им нужны люди которыми можно манипулировать , а люди не хотят быть манипулируемы если они умны , туда берут людей, у которых нет самомотивации и проактивные там не нужны, даже тех кто не разбирается вообще в продажах, менеджеры по продажам в сбербанке оказывается работают по скрипту smile:D , на собеседовании нет игры по продаже . Позванили с 2гис пригласили на собесед. я им на собеседовании дал мастер класс по продажам меня сразу взяли smile:)

Изменено: Андрей Игоревич - 06.04.2016 18:59
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