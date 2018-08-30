Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Сокращение
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Огромная просьба дать точный ответ по моей просьбе. Я работал в МБ, в одном из отделений почти 5 лет. (должность заместитель руководителя всп). В конце декабря меня сократили на работе, в конце января я уволился с работы досрочно, не ожидая пока пройдут два месяца. В данный момент в моем отделении есть вакансии, на которые меня руководители готовы видеть, однако отдел по работе с персоналом не принимает меня на работу, ссылаясь на мораторий. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо причины в отказе принимать меня на работу? В МБ мне сказали, что никаких мораторий нет.
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frynze • бывший сотрудник
04.04.2016 20:07
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Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
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Ответ банка:
frynze, добрый день!
К сожалению, Вы отказались предоставить данные для проведения проверки. Я могу сказать, что прием кандидатов на работу основан на внутренней политике банка, а так же зависит от необходимости тех или иных вакансий. Набор кандидатов проводится на основании общего конкурса, вне зависимости от его предыдущего места работы. Никаких ограничения на прием бывших сотрудников банка у нас нет.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.