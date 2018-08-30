Огромная просьба дать точный ответ по моей просьбе. Я работал в МБ, в одном из отделений почти 5 лет. (должность заместитель руководителя всп). В конце декабря меня сократили на работе, в конце января я уволился с работы досрочно, не ожидая пока пройдут два месяца. В данный момент в моем отделении есть вакансии, на которые меня руководители готовы видеть, однако отдел по работе с персоналом не принимает меня на работу, ссылаясь на мораторий. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо причины в отказе принимать меня на работу? В МБ мне сказали, что никаких мораторий нет.