Работаю в Сбербанке, меня все полностью устраивает. Дело в стабильности. Я живу в Воронежской области, в Борисоглебске. Работаю в офисе на 40 лет Октября. Сами понимаете, что мы тут в деньгах не купаемся. У меня есть знакомые, которые лишившись работы год или полтора назад (причем не по своей вине, просто компании банкротились, у нас это сплошь рядом происходит), до сих пор не могут ничего постоянного найти! Какие-то временные подработки и огород – вот и все что их кормит! Ну а в Сбербанке стабильная зарплата, без задержек, даже премии выплачивают, что по нынешним временам – просто нонсенс.



Социальный пакет у всех сотрудников – это тоже большой плюс, людям, работающим в Сбербанке кажется, что это нечто само собой разумеющееся, но на самом деле все совсем не так. В других компаниях соцпакет присутствует далеко не всегда, к сожалению.



Так что могу подытожить: стабильные выплаты зарплаты, понимание того, что работы я не лишусь по независящим от меня причинам. Премии и социальный пакет – это бонус.



P.S. Ну и не могу не упомянуть, что в плане коллектива у нас тоже полный порядок)