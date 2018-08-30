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|Стабильный работодатель
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в Сбербанке, меня все полностью устраивает. Дело в стабильности. Я живу в Воронежской области, в Борисоглебске. Работаю в офисе на 40 лет Октября. Сами понимаете, что мы тут в деньгах не купаемся. У меня есть знакомые, которые лишившись работы год или полтора назад (причем не по своей вине, просто компании банкротились, у нас это сплошь рядом происходит), до сих пор не могут ничего постоянного найти! Какие-то временные подработки и огород – вот и все что их кормит! Ну а в Сбербанке стабильная зарплата, без задержек, даже премии выплачивают, что по нынешним временам – просто нонсенс.
Социальный пакет у всех сотрудников – это тоже большой плюс, людям, работающим в Сбербанке кажется, что это нечто само собой разумеющееся, но на самом деле все совсем не так. В других компаниях соцпакет присутствует далеко не всегда, к сожалению.
Так что могу подытожить: стабильные выплаты зарплаты, понимание того, что работы я не лишусь по независящим от меня причинам. Премии и социальный пакет – это бонус.
P.S. Ну и не могу не упомянуть, что в плане коллектива у нас тоже полный порядок)
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Алена Титова • сотрудник
05.04.2016 11:39
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Ответ банка:
Алена, добрый день!
Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашей компании. Надеюсь, что и в дальнейшем работа в Сбербанке продолжит Вас радовать.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|Dimson51
05.04.2016 13:16
|такая непоколебимая уверенность может только у человека со связями
|Полин
05.04.2016 13:52
|Да и эти связи могут разрушиться,в результате определенных событий или вмешательства судьбы.
|diplomat1965
05.04.2016 13:54
|Но прогнулась неплохо, может, и зачтут при следующем сокращении.
|KIL
05.04.2016 18:56
|Где-то я это уже видел
|krolik_
05.04.2016 21:13
|Что такое для вас соцпакет?? Какой он в сбере?? Что в него входит?
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