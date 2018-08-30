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|Обман
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Доброго времени суток!
К счастью, в этом Банке поработать не удалось. Год назад находился в поисках, пригласили на собеседование в этот Банк. Приехал, вроде все солидно, встреча, собеседование и тд. Прошел первое собеседование, прошел второе... прошел СБ. Пригласили на работу на солидарных условиях. На текущем месте работы написал заявление на увольнение, по ТК РФ отработав почти 2 недели. Но, за 2 дня до выхода на новое место работы в ЕВРОСИТИ Банк, мне позвонили и сказали, что "извините, но предложение уже не актуально, и на работу взять меня не могут...." Если такое отношение к будущим сотрудникам, а может и к нынешним, как же они относятся к своим Клиентам??!! Впечатления о Банке - "детский сад".
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gubkabob • несостоявшийся сотрудник
05.04.2016 15:41
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|incub
06.04.2016 11:47
|Да, тоже имел опыт собеседования в данном непонятном банке. Руководитель управления пришла в джинсах и футболочке, не поздоровалась, не представилась. Да и вопросы были, откровенно говоря, не совсем этичные.
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