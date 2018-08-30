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Если вы работаете в банковской сфере, то наверняка знаете, что сейчас, особенно в провинции, легко лишиться работы, причем не из-за своих ошибок, а просто из-за того, что большое количество банков теряют лицензии. Я читал, что только в 2016 году лишились лицензии 24 банка! Это за три месяца! Я не буду спекулировать тут домыслами из-за чего это происходит, но факт остается фактом – огромное количество людей потеряли работу и вряд ли в ближайшее время в банковской сфере ее найдут.
Так вот к чему я все это веду. Лично я работаю в Сбербанке. Живу в Нижнем Новгороде. Занимаю рядовую должность в отделении на лице Рождественская, я никакой ни начальник, простой сотрудник. И деньгами меня совершенно не заваливают. Это только моя бабушка считает, что если я работаю в Сбербанке, то должен ездить на огромном черном джипе. Зарплата для нашего города приличная, но не предел мечтаний. Но зато я хотя бы знаю, что Сбербанк не лишится лицензии и я не останусь без работы. Конечно, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди и меня могут в любой момент уволить из-за собственных ошибок, но это уже, согласитесь, совсем другой коленкор.
Так что я вот тут провел мысленный эксперимент: если бы меня позвали в мелкий банк на более денежную должность, я бы наверно отказался. Уж лучше я буду получать то, что мне платят сейчас, чем буду рисковать остаться вообще без всего. Поэтому не завидую тем, кто работает в мелких банках.
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Сергей Колесников • сотрудник
06.04.2016 11:28
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Сергей, добрый день!
Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашей компании. Надеюсь, что и в дальнейшем Сбербанк будет помогать Вам развиваться и расти.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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ага, три подобных отзыва за 2 дня ? не верю
Вы это о чем? Зашел на сайт сбера в меню Отделения и банкоматы, выбрал Нижний Новгород, там отделений штук 50 если не больше, лень было считать
Что касается очередного похожего отзыва за последние несколько дней, то видимо реально что-то обещают сотрудникам
Про тот филиал который пишут, в н. Новгороде на рождественской, он на этой улице был один и его закрыли!
дык в сбере работают россияне? греф назвал россиян дауншифтерами? следовательно в сбере работают дауншифтеры. или я не прав?