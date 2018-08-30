Если вы работаете в банковской сфере, то наверняка знаете, что сейчас, особенно в провинции, легко лишиться работы, причем не из-за своих ошибок, а просто из-за того, что большое количество банков теряют лицензии. Я читал, что только в 2016 году лишились лицензии 24 банка! Это за три месяца! Я не буду спекулировать тут домыслами из-за чего это происходит, но факт остается фактом – огромное количество людей потеряли работу и вряд ли в ближайшее время в банковской сфере ее найдут.



Так вот к чему я все это веду. Лично я работаю в Сбербанке. Живу в Нижнем Новгороде. Занимаю рядовую должность в отделении на лице Рождественская, я никакой ни начальник, простой сотрудник. И деньгами меня совершенно не заваливают. Это только моя бабушка считает, что если я работаю в Сбербанке, то должен ездить на огромном черном джипе. Зарплата для нашего города приличная, но не предел мечтаний. Но зато я хотя бы знаю, что Сбербанк не лишится лицензии и я не останусь без работы. Конечно, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди и меня могут в любой момент уволить из-за собственных ошибок, но это уже, согласитесь, совсем другой коленкор.



Так что я вот тут провел мысленный эксперимент: если бы меня позвали в мелкий банк на более денежную должность, я бы наверно отказался. Уж лучше я буду получать то, что мне платят сейчас, чем буду рисковать остаться вообще без всего. Поэтому не завидую тем, кто работает в мелких банках.