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Я уверен в надежности Сбербанка как работодателя не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Если вы работаете в банковской сфере, то наверняка знаете, что сейчас, особенно в провинции, легко лишиться работы, причем не из-за своих ошибок, а просто из-за того, что большое количество банков теряют лицензии. Я читал, что только в 2016 году лишились лицензии 24 банка! Это за три месяца! Я не буду спекулировать тут домыслами из-за чего это происходит, но факт остается фактом – огромное количество людей потеряли работу и вряд ли в ближайшее время в банковской сфере ее найдут.

Так вот к чему я все это веду. Лично я работаю в Сбербанке. Живу в Нижнем Новгороде. Занимаю рядовую должность в отделении на лице Рождественская, я никакой ни начальник, простой сотрудник. И деньгами меня совершенно не заваливают. Это только моя бабушка считает, что если я работаю в Сбербанке, то должен ездить на огромном черном джипе. Зарплата для нашего города приличная, но не предел мечтаний. Но зато я хотя бы знаю, что Сбербанк не лишится лицензии и я не останусь без работы. Конечно, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди и меня могут в любой момент уволить из-за собственных ошибок, но это уже, согласитесь, совсем другой коленкор.

Так что я вот тут провел мысленный эксперимент: если бы меня позвали в мелкий банк на более денежную должность, я бы наверно отказался. Уж лучше я буду получать то, что мне платят сейчас, чем буду рисковать остаться вообще без всего. Поэтому не завидую тем, кто работает в мелких банках.
Сергей Колесников • сотрудник
06.04.2016 11:28
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
Сергей, добрый день!

Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашей компании. Надеюсь, что и в дальнейшем Сбербанк будет помогать Вам развиваться и расти.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
8 комментариев
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Dimson51
06.04.2016 12:17
это ж насколько дела плохи с кадровой работой если запустили этот бредовый проект по удержанию кадров
1ytl,fq
07.04.2016 10:51
Это не проект. Просто этот мальчик еще не снял розовые очки.
Dimson51
07.04.2016 12:43
2 1недбай
ага, три подобных отзыва за 2 дня smile:o ? не верю smile;)
AGSberbank
07.04.2016 17:28
Как интересно, Сергей, Вы рассказываете, как хорошо Вам трудиться в сбербанке, в Нижнем Новгороде, только вот филиал там один, да и тот закрыли в ноябре 2015 года... А Вы все работаете и работаете, остановиться не можете smile:D
seamni
07.04.2016 18:10
Цитата
Как интересно, Сергей, Вы рассказываете, как хорошо Вам трудиться в сбербанке, в Нижнем Новгороде, только вот филиал там один, да и тот закрыли в ноябре 2015 года... А Вы все работаете и работаете, остановиться не можете smile:D


Вы это о чем? Зашел на сайт сбера в меню Отделения и банкоматы, выбрал Нижний Новгород, там отделений штук 50 если не больше, лень было считать

Что касается очередного похожего отзыва за последние несколько дней, то видимо реально что-то обещают сотрудникам
AGSberbank
07.04.2016 19:40
Не правильно выразился!
Про тот филиал который пишут, в н. Новгороде на рождественской, он на этой улице был один и его закрыли!
antigrefa
07.04.2016 23:42
Уважаемый Сергей, Сбербанк действительно надежный работодатель, ровно до того момента, пока сотруднику не вручат уведомление о сокращении. Как ни странно, но я тоже люблю свою работу, люблю Сбербанк. Работала ещё в догрефовском Сбере. Считаю, что это были неплохие годы. С приходом Грефа начались перемены. В ИТ блоке перемены положительные, хоть Г.О. Греф считает, что мы безнадежно отстали. Во всем остальном перемены не столь радужны. Говорить, что в Сбере все замечательно не считаю правильным. Это как родители бесконечно восхваляющие свое дитя совершенно не понимают, какую медвежью услугу ему оказывают . С 01 апреля прошло повышение зарплаты для сотрудников массовых специальностей. Проанализировав новые оклады можно сделать вывод, что оклады МО/СМО, т.е. сотрудников 2 и 3 линий, вернулись к уровню окладов 2011 г. Как многие знают оклады у Сбербанке плавно опускали вниз. Н-р, сотрудник имел оклад 14000 руб., уволился, на его место взяли другого сотрудника. Но, оклад положили уже поменьше, так называемую медиану, н-р, 12000 руб. Учитывая текучку, а до 2014 года, она была просто бешенной, плавно оклады снизили практически всему штату. Кстати, на уменьшение текучести кадров в Сбере положительное влияние оказал кризис. Оклады менеджеров по продажам пока на 20% отстают от окладов 2011 г. Оклады руководителей ВСП и замов по меньше на 40% окладов 2011 года. Квартальные премию у сотрудников ВСП убрали, осталась только у РВСП и ЗРВСП. Годовую премию у МО/СМО, МП, консультантов снизили на 40%. О какой надежности и уверенности в завтрашнем дне в этом случае может идти речь?
Dimson51
08.04.2016 11:04
2 антигрефа
дык в сбере работают россияне? греф назвал россиян дауншифтерами? следовательно в сбере работают дауншифтеры. или я не прав? smile:D
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