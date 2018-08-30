Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о работе в банке Тинькофф. В предисловии скажу, что с банком знакома уже давно, имею дебетовую карту с накопительным счётом. Качество обслуживания всегда на высшем уровне, банк люблю и всегда рекомендую всем знакомым. Все мои проблемы всегда решались в два счёта. В банке работают исключительно профессионалы своего дела, за исключением лиц о которых сейчас напишу.
Когда я устраивалась на работу в банк в отделение телемаркетинга, нужно было проходить обучение. За мной закрепили наставника, который должен был мне помочь в обучении. После успешного прохождения я приступила к работе. Работа интересная, несложная. Но пришел АНОНИМНЫЙ опрос по работе наставника. Я честно ответила на все вопросы и поставила объективные оценки, так как посчитала что моё мнение действительно важно для банка. Через некоторое время мне звонит мой руководитель и спрашивает, почему я поставила плохие оценки наставнику. Я была мягко сказать удивлена, так как повторюсь, банк уверял, что информация останется строго конфиденциальной. В ходе разговора с руководителем выясняется, что они обсудили этот опрос с наставником, собственно о котором и был этот опрос. Это простите как так? Что это за анонимность? В процессе разговора руководитель спрашивал, почему я поставила плохие оценки, неужели всё было так плохо. Наставник сказала, что ты ей написала спасибо за помощь в обучении. Почему ты написала лично наставнику спасибо, а в опросе поставила плохие оценки.
Так вот возникает резонный вопрос. Это бреши в работе банка и идёт слив информации руководителям? Или это обман и никакой конфиденциальности на самом деле нет? Почему я должна была оправдываться за свои действия? Почему руководитель не взял себе на заметку мои комментарии, а начал выяснять в открытую этот вопрос с наставником и позвонил и начал разбор полётов со мной? Моё мнение, что это как минимум непрофессионально. И благодаря таким руководителям как Владимир Б. складывается негативное мнение о работе в банке.
Плохую оценку ставлю не работе банка, а работе В банке.
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2
17afit04 • сотрудник
06.04.2016 11:47
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Ответ банка:
Елена, добрый день.
Мы используем опрос как обратную связь для контроля и повышения эффективности наставников. При этом, наставники, действительно, не видят оценки практикантов.
Руководитель группы связался с Вами дополнительно, чтобы детально разобрать причины низких оценок. После этого наставнику были предоставлены рабочие рекомендации без ссылки на практиканта.
Мы уже изменили пояснения к опроснику, чтобы условия были понятнее.
Благодарим Вас за обратную связь!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|livan777
06.04.2016 12:47
|Теперь точно уволят))
|17afit04
Автор отзыва
06.04.2016 16:16
|Почему руководитель группы сообщил об оценках наставнику и о том кто их дал? И руководитель с наставником дружно меня обсудили. Он это и не скрывал от меня.
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