Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о работе в банке Тинькофф. В предисловии скажу, что с банком знакома уже давно, имею дебетовую карту с накопительным счётом. Качество обслуживания всегда на высшем уровне, банк люблю и всегда рекомендую всем знакомым. Все мои проблемы всегда решались в два счёта. В банке работают исключительно профессионалы своего дела, за исключением лиц о которых сейчас напишу.



Когда я устраивалась на работу в банк в отделение телемаркетинга, нужно было проходить обучение. За мной закрепили наставника, который должен был мне помочь в обучении. После успешного прохождения я приступила к работе. Работа интересная, несложная. Но пришел АНОНИМНЫЙ опрос по работе наставника. Я честно ответила на все вопросы и поставила объективные оценки, так как посчитала что моё мнение действительно важно для банка. Через некоторое время мне звонит мой руководитель и спрашивает, почему я поставила плохие оценки наставнику. Я была мягко сказать удивлена, так как повторюсь, банк уверял, что информация останется строго конфиденциальной. В ходе разговора с руководителем выясняется, что они обсудили этот опрос с наставником, собственно о котором и был этот опрос. Это простите как так? Что это за анонимность? В процессе разговора руководитель спрашивал, почему я поставила плохие оценки, неужели всё было так плохо. Наставник сказала, что ты ей написала спасибо за помощь в обучении. Почему ты написала лично наставнику спасибо, а в опросе поставила плохие оценки.



Так вот возникает резонный вопрос. Это бреши в работе банка и идёт слив информации руководителям? Или это обман и никакой конфиденциальности на самом деле нет? Почему я должна была оправдываться за свои действия? Почему руководитель не взял себе на заметку мои комментарии, а начал выяснять в открытую этот вопрос с наставником и позвонил и начал разбор полётов со мной? Моё мнение, что это как минимум непрофессионально. И благодаря таким руководителям как Владимир Б. складывается негативное мнение о работе в банке.



Плохую оценку ставлю не работе банка, а работе В банке.