Два года назад моя фирма работала при поддержке ООО Сетелем банк по товарному кредитованию. Банк платил определённые взносы в пенсионный фонд, я числилась агентом. Являюсь пенсионеркой, недавно был перерасчёт пенсии и мне предъявили документ, что я до сих пор числюсь агентом в банке, что сильно снижает коэффициент перерасчёта. Разумеется обратилась в банк, мне порекомендовали написать письмо, рассказав о проблеме. Написала 21 марта, тишина. Никто не отвечает ни на письмо, не на телефон, когда переводят на какой-то там отдел. Сотрудники в центре обслуживания как роботы, ни один не может помочь, умеют только переводить на не отвечающий канал. Пенсионный фонд меня достал, звонят и пишут постоянно, вызывают на какую-то беседу, требуют документ, подтверждающий увольнение и расторжение договора. Как долго я ещё буду слушать эти гудки и что вообще происходит в этом банке? Мне срочно нужно решить эту проблему.