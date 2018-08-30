Хочу выразить огромную благодарность БИНБАНКУ за прекрасно организованную стажировку. Я безумно рада, что попала именно в данный Банк.



Я студентка 5ого курса Финансового Университета при Правительстве РФ и ранее не имела никакого опыта работы в банковской сфере. После Ярмарки вакансий меня пригласили на стажировку в БИНБАНК. Я успешно прошла несколько этапов отбора и приступила к стажировке. У руководителя был отличный подход ко всем стажирующимся и он давал детальные ответы на все интересующие нас, в частности, меня вопросы, а их, поверьте, было много.



Коллектив банка очень приятный и всегда готов помочь в том или ином вопросе. Коллеги относились ко мне, как к полноценному сотруднику Банка. Перед Новым Годом для группы стажеров была организована встреча с Президентом Банка. Эта встреча произвела на меня очень сильное впечатление и вдохновила на дальнейшее развитие в данной компании.



По итогам стажировки, мне предложили работу в Банке на должности специалиста. Благодаря этой стажировке я смогла найти прекрасную работу и на данный момент получаю колоссальный опыт в банковской сфере.



Спасибо огромное еще раз за всё!