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Стажировка в БИНБАНКЕ хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу выразить огромную благодарность БИНБАНКУ за прекрасно организованную стажировку. Я безумно рада, что попала именно в данный Банк.

Я студентка 5ого курса Финансового Университета при Правительстве РФ и ранее не имела никакого опыта работы в банковской сфере. После Ярмарки вакансий меня пригласили на стажировку в БИНБАНК. Я успешно прошла несколько этапов отбора и приступила к стажировке. У руководителя был отличный подход ко всем стажирующимся и он давал детальные ответы на все интересующие нас, в частности, меня вопросы, а их, поверьте, было много.

Коллектив банка очень приятный и всегда готов помочь в том или ином вопросе. Коллеги относились ко мне, как к полноценному сотруднику Банка. Перед Новым Годом для группы стажеров была организована встреча с Президентом Банка. Эта встреча произвела на меня очень сильное впечатление и вдохновила на дальнейшее развитие в данной компании.

По итогам стажировки, мне предложили работу в Банке на должности специалиста. Благодаря этой стажировке я смогла найти прекрасную работу и на данный момент получаю колоссальный опыт в банковской сфере.

Спасибо огромное еще раз за всё!
Elena_3452 • сотрудник
11.04.2016 15:02
1 комментарий
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Akosta
19.10.2016 19:44
Пользователь зарегался, оставил отзыв и больше не появлялся......

Изменено: Akosta - 20.10.2016 15:04
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