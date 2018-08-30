В Ланта Банке есть одно неоспоримое достоинство. Люди в основной массе там работают хорошие. На этом достоинства заканчиваются.



Принимая вас на работу никто не говорит, что з/п у вас будет состоять из трех частей: оклад + надбавка + премия. Просто называют нужную сумму, а в конце первого месяца (или чуть пораньше от коллег) вы узнаете, что премию платят раз в квартал, и пока что вы будите получать з/п поменьше. Премию платят при условии выполнения плана по привлечению клиентов. Это касается ВСЕХ сотрудников. НЕ важно кем вы работаете, бухгалтером, операционистом, в бэк офисе, в свк, в фин мониторинге и т.д. Вы должны выполнить план по привлечению клиентов на обслуживании. Не можете, выполняйте план сами. Отрывайте депозит (под 6%) или берите кредит. Кадры правда при приеме на работу этого вам не скажут, узнаете потом от коллег и хорошо если не перед предполагаемой выплатой премии.



Условия работы в целом нормальные, у кого-то получше у кого-то похуже, у кого-то работает кондиционер, а кто-то и без него посидит ничего страшного. Соцпакета нет, кадры считают соц пакетом бесплатную воду из кулера и оплачиваемый отпуск. Больничный оплачивается только 10 дней. В подвале есть спортзал небольшой, не уверена что там кто то когда-то занимается.



Раз в год проходит аттестация. Об аттестации вас предупреждают за 1 месяц, раздают вопросы по профилю работы (некоторые сами себе придумывают). Когда подходит время вашей аттестации ваше время начинают постоянно переносить. Сидите и дергайтесь. На аттестации помимо вопросов по профилю работы задают так же любые другие вопросы. Например считается нормальным спросить у сотрудника АХО или отдела рекламы о том что такое ПФИ.



Так же на аттестации задают вопросы про деятельность банка, вы должны знать все кредитные продукты банка, все ставки по депозитам, адреса местонахождения всех филиалов ну и дальше нет предела совершенству. По результатам аттестации любят снижать премии, так же теоретически могут убрать и надбавку (заметьте, при приеме на работу об этом никто не предупреждает). Таким образом у сотрудников стараются создать впечатление, что они не знают свою работу, не в состоянии пройти нормально аттестацию, а значит не достойны индексации з/п. И в принципе раз вы такие недалекие сидите не дергайтесь. Схема работает.



Из хорошего могу написать, что в банке много разноплановых операций, в этом смысле интересно работать. Действительно хороший коллектив на местах. Если хотите устроиться туда на работу, просите з/п на 20% ниже рынка. Практически беспроигрышный вариант.