Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Черная метка Сбербанка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала не так давно в одном из подразделений Сбербанка в Новосибирске. Из-за нездоровой обстановки в коллективе уволилась по собственному желанию. Сейчас пытаюсь устроиться в другие банки, рассматриваю даже организации небанковской сферы, но везде получаю отказ. Моя сестра - руководитель фирмы, являющейся партнером Сбербанка. Так вот там мне рассказали (и показали), что Сбербанк ведет черный список своих бывших сотрудников. Доступ к этому списку Сбербанк дает своим партнерам (организациям, имеющим расчетный счет в Сбербанке, имеющим зарплатный проект в Сбербанке и т.д.).
Кроме того, служба безопасности Сбербанка, сотрудничает со службами безопасности фирм партнеров, предоставляя информацию о бывших сотрудниках. Учитывая, что Сбербанк является крупнейшим банком в нашей стране, количество таких партнеров очень и очень велико. Так вот, меня внесли в эту базу (черный список). Написали там, что я конфликтная, хотя за все время моей работы я не конфликтовала ни с кем, и теперь я не могу устроиться на работу. Мария, вы писали про уважительное отношение, разве уважительно со стороны банка вести подобные списки своих БЫВШИХ сотрудников и более того без их согласия распространять эти списки среди партнеров. Разве достойный банк будет портить жизнь людям, препятствуя их трудоустройству.
Полагаю Вы не признаете, что банк занимается подобными вещами, поскольку это незаконно, но многочисленные отзывы бывших сотрудников на этом форуме свидетельствуют как раз, что это правда. Если в самое ближайшее время банк не изменит своих подходов в отношениях с бывшими сотрудниками, я обращусь в суд с иском о компенсации, а также в центральные СМИ, видимо иначе от вас правды и достойного поведения не дождешься.
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3
rogrt2016 • бывший сотрудник
12.04.2016 07:11
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
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Ответ банка:
rogrt2016, добрый день!
Спасибо за отзыв, он даст мне возможность прокомментировать ситуацию.
У нас не имеется информации о наличии подобных списков. Если у Вас есть какие-либо доказательства, просьба прислать их нам и мы обязательно проведем комплексную проверку.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|Dimson51
12.04.2016 09:08
|а в каком виде данный список если вам его показали? пусть сестра запросит информацию в СБ относительно Вас. их отрицательный отзыв будет доказательством для обращения в суд и прокуратуру.
|livan777
12.04.2016 11:42
|Электронный или устный вид, наверно.
|duncan2150
17.04.2016 16:04
|Ну если это так тогда это многое объясняет...
|Ирина Рацева
17.05.2016 00:39
|Еще одна жертва...в Москве тоже самое происходит. Сейчас готовлю документы для иска. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О персональных данных" вы запрещаете передавать о вас какие то сведения третьей стороне. И если ваш бывший работодатель и дальше будет распространять слухи о вас, которые лишают вас возможности трудоустройства и лишают средств к существованию, то вы будете вынужденны обратиться в суд по ст.152 ГК РФ, с требованием возместить вам материальный ущерб и моральный вред.
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