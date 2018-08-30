Работала не так давно в одном из подразделений Сбербанка в Новосибирске. Из-за нездоровой обстановки в коллективе уволилась по собственному желанию. Сейчас пытаюсь устроиться в другие банки, рассматриваю даже организации небанковской сферы, но везде получаю отказ. Моя сестра - руководитель фирмы, являющейся партнером Сбербанка. Так вот там мне рассказали (и показали), что Сбербанк ведет черный список своих бывших сотрудников. Доступ к этому списку Сбербанк дает своим партнерам (организациям, имеющим расчетный счет в Сбербанке, имеющим зарплатный проект в Сбербанке и т.д.).



Кроме того, служба безопасности Сбербанка, сотрудничает со службами безопасности фирм партнеров, предоставляя информацию о бывших сотрудниках. Учитывая, что Сбербанк является крупнейшим банком в нашей стране, количество таких партнеров очень и очень велико. Так вот, меня внесли в эту базу (черный список). Написали там, что я конфликтная, хотя за все время моей работы я не конфликтовала ни с кем, и теперь я не могу устроиться на работу. Мария, вы писали про уважительное отношение, разве уважительно со стороны банка вести подобные списки своих БЫВШИХ сотрудников и более того без их согласия распространять эти списки среди партнеров. Разве достойный банк будет портить жизнь людям, препятствуя их трудоустройству.



Полагаю Вы не признаете, что банк занимается подобными вещами, поскольку это незаконно, но многочисленные отзывы бывших сотрудников на этом форуме свидетельствуют как раз, что это правда. Если в самое ближайшее время банк не изменит своих подходов в отношениях с бывшими сотрудниками, я обращусь в суд с иском о компенсации, а также в центральные СМИ, видимо иначе от вас правды и достойного поведения не дождешься.