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|Про "Черный список" сотрудников Сбербанка
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Доброго всем дня! Два года назад по ряду причин мне пришлось уволиться из Сбербанка, а конкретно из ВИП-офиса г.Москвы. За пять лет работы случалось многое, но ничего такого, за что меня можно было бы оклеветать, хотя уйти мне пришлось вроде и "по собственному желанию", а на деле меня просто "выжили" из офиса, в открытии которого я принимала крайне активное участие (за что, к слову, мне обещали хорошую премию, а по итогу чуть не лишили ее совсем по весьма смутным причинам).
Спустя более года безуспешных попыток вернуться в Сбербанк или найти какую-либо еще достойную работу, мне посчастливилось-таки получить приглашение на собеседование от Сбербанка на вакансию в бэк-офисе совсем в другом Департаменте. Через неделю мне позвонила девушка с отказом. На мою просьбу объяснить причину она ответила, что в HR Московского банка под моим именем есть несколько отрицательных отзывов бывших коллег, причем даже не о моей работе, а о каких-то личностных качествах. Также девушка весьма четко дала понять, что в Сбербанк мне не стоит больше пытаться устроиться, так как мое имя значится в, так сказать, неофициальном "Черном списке".
И вот прошло два года, я все еще не могу найти работу и уже не уверена, что когда-либо найду. Вопрос к сотрудникам HR Сбербанка: какого черта? Я отлично выполняла свою работу, не имела никаких официальных претензий и взысканий, не совершала и даже не подозревалась ни в каких мошеннических действиях, никого не подставляла и не обижала, так в чем же дело? Что это за "бывшие коллеги" такие, решившие испортить мне чудесно развивающуюся карьеру?
P.S. Несмотря ни на что я искренне люблю Сбербанк и мечтаю когда-нибудь туда вернуться. У меня были прекрасные руководители, помогавшие мне всегда и во всем, были хорошие коллеги, со многими из которых я еще долго дружила. Однако кому-то я, видимо, чем-то все же не угодила.
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laquesis • бывший сотрудник
12.04.2016 12:35
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Ответ банка:
laquesis, добрый день!
Спасибо за отзыв, он даст мне возможность прокомментировать ситуацию.
У нас не имеется информации о наличии подобных списков. Если у Вас есть какие-либо доказательства, просьба прислать их нам и мы обязательно проведем проверку.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Ужасно, что люди-то, хоть и подстраиваются под систему, но остаются людьми. Со всеми их интригами, конфликтами, подсиживаниями и нездоровой конкуренцией...и никакая ни старая ни новая внутренняя политика банка в отношении сотрудников, никакие общепринятые мировые стандарты не могут заставить людей молчать и не мешать друг другу работать. Всегда найдется какой-нибудь Очень Важный Дядя, которому наплевать на все эти стандарты и системы, потому что он дружит с руководством Банка или даже входит в его состав, и который одним своим "фи" сможет лишить работы ни в чем не повинного человека лишь за то, что тот не слишком широко улыбался. Обидно, что в погоне за клиентом и его деньгами в Сбербанке без проблем допускают увольнение хороших сотрудников буквально одним днём в обход этих "обязательных для всех" правил, ломая тем самым человеку карьеру, а то и жизнь, только из-за того, что у очередной Большой Шишки сегодня было плохое настроение.
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Та же ситуация. После Сбербанка идут отказы отовсюду, и сферу деятельности пыталась сменить, и даже уборщицей попробовала устроиться (с тремя красными дипломами). Отказ один -не прошла службу безопасности. В Сбербанке работала 5 лет и 1 месяц. Ушла по соглашению сторон. Был конфликт с зам. рук. - и вот теперь все пути перекрыты. Пока живу на свои сбережения, но они на исходе. Работу никто не дает. Буду открывать свой бизнес, и теперь уже точно знаю его направление - юридическая помощь тем, кого просто так внесли в эти чёрные списки, и тем на кого льют клевету при прозвоне бывших работодателей. Будем разбираться в СУДАХ, другого пути я не вижу.
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