Доброго всем дня! Два года назад по ряду причин мне пришлось уволиться из Сбербанка, а конкретно из ВИП-офиса г.Москвы. За пять лет работы случалось многое, но ничего такого, за что меня можно было бы оклеветать, хотя уйти мне пришлось вроде и "по собственному желанию", а на деле меня просто "выжили" из офиса, в открытии которого я принимала крайне активное участие (за что, к слову, мне обещали хорошую премию, а по итогу чуть не лишили ее совсем по весьма смутным причинам).



Спустя более года безуспешных попыток вернуться в Сбербанк или найти какую-либо еще достойную работу, мне посчастливилось-таки получить приглашение на собеседование от Сбербанка на вакансию в бэк-офисе совсем в другом Департаменте. Через неделю мне позвонила девушка с отказом. На мою просьбу объяснить причину она ответила, что в HR Московского банка под моим именем есть несколько отрицательных отзывов бывших коллег, причем даже не о моей работе, а о каких-то личностных качествах. Также девушка весьма четко дала понять, что в Сбербанк мне не стоит больше пытаться устроиться, так как мое имя значится в, так сказать, неофициальном "Черном списке".



И вот прошло два года, я все еще не могу найти работу и уже не уверена, что когда-либо найду. Вопрос к сотрудникам HR Сбербанка: какого черта? Я отлично выполняла свою работу, не имела никаких официальных претензий и взысканий, не совершала и даже не подозревалась ни в каких мошеннических действиях, никого не подставляла и не обижала, так в чем же дело? Что это за "бывшие коллеги" такие, решившие испортить мне чудесно развивающуюся карьеру?



P.S. Несмотря ни на что я искренне люблю Сбербанк и мечтаю когда-нибудь туда вернуться. У меня были прекрасные руководители, помогавшие мне всегда и во всем, были хорошие коллеги, со многими из которых я еще долго дружила. Однако кому-то я, видимо, чем-то все же не угодила.