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Пришло время прощаться и я хочу сказать огромное спасибо данной организации! Здесь пишут много негатива в адрес ситибанка, но я хочу немного разбавить сложившуюся ситуацию. Я отработал в сити немного меньше года, работал изначально в B2B, далее в CITI at Work, в целом все было здорово!
Огромную работу проделывают тренера, ведь они из неопытных ребят делают добротных специалистов, пусть и в узко направленном профиле.
Хочу сказать спасибо всем, кто окружал в процессе работы, ведь всегда приятно видеть людей, которым приятно видеть тебя! В таком коллективе работать одно удовольствие! Ребята, спасибо! Ещё огромное спасибо руководителю моей группы Анохину Алексею, который год назад поверил и в дальнейшем всячески поддерживал в разных ситуациях! Вы все большие молодцы! Желаю вам всем удачи, терпения и карьерного роста! Всё получится!
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4ern06yl • бывший сотрудник
13.04.2016 13:53
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Администратор:
Пока мало фактов для положительной оценки.
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Ответ банка:
Уважаемый Эдуард,
Спасибо за теплые слова в адрес наших коллег. Мы очень ценим Ваше мнение и благодарим за работу
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
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