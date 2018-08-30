Пришло время прощаться и я хочу сказать огромное спасибо данной организации! Здесь пишут много негатива в адрес ситибанка, но я хочу немного разбавить сложившуюся ситуацию. Я отработал в сити немного меньше года, работал изначально в B2B, далее в CITI at Work, в целом все было здорово!

Огромную работу проделывают тренера, ведь они из неопытных ребят делают добротных специалистов, пусть и в узко направленном профиле.



Хочу сказать спасибо всем, кто окружал в процессе работы, ведь всегда приятно видеть людей, которым приятно видеть тебя! В таком коллективе работать одно удовольствие! Ребята, спасибо! Ещё огромное спасибо руководителю моей группы Анохину Алексею, который год назад поверил и в дальнейшем всячески поддерживал в разных ситуациях! Вы все большие молодцы! Желаю вам всем удачи, терпения и карьерного роста! Всё получится!