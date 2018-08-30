Ранее я уже работала в Сбербанке в 2013 году в ВСП 6984/399 консультантом и менеджером по продажам, ушла по личным обстоятельствам. Решила вернуться в Сбербанк и устроиться на должность консультанта в городе Пермь. Успешно прошла групповое собеседование 04.04.2016 года. По телефону мне сообщили, что меня берут на работу и теперь мне нужно ждать звонка 5-7 дней. Ждала я с нетерпением звонка и решила 13.04.2016 года позвонить сама. В итоге мне сообщают о том, что меня не берут на работу по каким-то причинам, по каким не сказали... Это было очень не приятно, т.к. я сидела дома и ждала от сотрудников банка звонка. В итоге ни звонка не поступило, ни на работу не устроилась и просидела это время зря.. Даже причину не назвали, почему меня не берут на работу...