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|На днях откликнулась на вакансию на сайте superjob, вакансию не просматривают, а хотя вакансия обновляется! По указанному номеру никак не дозвониться, трубку не берут! Очень хотела работать именно в Вашей компании.
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Лилия Гумерова • несостоявшийся сотрудник
14.04.2016 17:16
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
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Ответ банка:
Лилия, добрый день!
Ваш отклик на вакансию финансовый консультант (Уфа) на сайт superjob не поступал. Обновите пожалуйста отклик.
С уважением, АО Альфа-Банк
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|Лилия Гумерова
Автор отзыва
15.04.2016 11:34
|Город Уфа , финансовый консультант
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