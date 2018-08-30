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Не просматривают в super job вакансии не голосовал
На днях откликнулась на вакансию на сайте superjob, вакансию не просматривают, а хотя вакансия обновляется! По указанному номеру никак не дозвониться, трубку не берут! Очень хотела работать именно в Вашей компании.
Лилия Гумерова • несостоявшийся сотрудник
14.04.2016 17:16
Администратор:
В данном случае - без оценки.
Ответ банка:
Лилия, добрый день!
Ваш отклик на вакансию финансовый консультант (Уфа) на сайт superjob не поступал. Обновите пожалуйста отклик.
С уважением, АО Альфа-Банк
1 комментарий
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Лилия Гумерова
Автор отзыва
15.04.2016 11:34
Город Уфа , финансовый консультант
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