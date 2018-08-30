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|Сбербанк 1-й и его клиентские менеджеры
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый Герман Оскарович! Обращаемся к Вам, потому что наше руководство ослеплено нашим чудо-начальником сб1 К-ым Иваном.
Мы, клиентские менеджеры и замы, полностью демотивированы оставаться в Сбербанке работать, потому что не видим нашей дальнейшей карьеры. Нам прямо сказали, что шансов занять руководящие позиции в Москве в этом канале у нас нет, - езжайте в другие маленькие города. Дело в том, что за время работы на своей должности, Иван притащил всех своих знакомых и друзей и поставил их руководителями офисов сб1. Это люди, которые работали раньше или специалистами в Тройке или клиентскими менеджерами в маленьких городах. Но как можно назначить их сразу руководителями, без опыта работы клиентскими менеджерами в Москве, мы не понимаем. То есть был км например в Омске, может и исполнял обязанности во время отпуска руководителя, а в Москве он уже сразу становиться руководителем с окладом московским. И ведь эти люди не справляются.
Пример: назначенный им друг-руководитель на Остоженке, заваливший бизнес. Другого друга только назначили на новый открытый офис в январе, а его уже двигают дальше на больший вип офис с 4 менеджерами через несколько месяцев работы и приезда в Москву! Он ещё там ничего не показал, а место занимает уже выше. А на освободившееся место, Иван уже купил билет в Москву опять своему другу.
Устраиваются собеседования в канале только для прикрытия и потому что надо соблюсти процедуру отбора. Все понимают и знают, что уже друг-кандидат едет и его возьмут, а не нас. Нам прямо сказал он, что у него есть Лист ожидания из его друзей и мы туда не попадём, как не старайся показывать результат. От "не им назначенных руководителей", он избавляется: кого в Сбербанк-премьер отправляет, кого терпит до "декретного отпуска". К сожалению, уровень "его" кандидатов и уже "назначенных им руководителей" не дотягивает до Московских мерок. Да и что могут знать о жизни вип-клиентов Москвы - сотрудники с периферии. Клиенты жалуются на этих руководителей и
спрашивают у нас: "а как они сюда попадают"?! Приходиться рассказывать "как". Мы сами когда-то приехали в Москву, но мы росли по карьерной лестнице в этом городе, а не сразу вставали на должности.
Про внешность, деловой стиль и речь этих "горе руководителей" мы уже не будем говорить. Заслужил он свои высокие оценки по 5+ только благодаря нам - продажникам на местах, а ещё повышенным ставкам, которые Сбербанк сделал в момент его прихода на должность. Как говориться, попал в струю. Зато мог стать незаменимым человеком для своего руководства. Непонятно чем только.
А вот качество сервиса у нас ой как хромает. Потому что друзья-руководители заняты только закрытием сделок, а не персоналом в офисе и действующими клиентами. Все равно знают, что прикроет. А люди уходят в другие банки. Не все мерится инвестиционными сделками в этом канале. Есть ещё сотрудники в офисах, которые хотят расти, а не видеть закрытые горизонты!
Просим Вашей помощи!
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rsdgts • сотрудник
14.04.2016 17:22
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А так, на секунду хотя бы, очнитесь уже, взгляните на рынок труда банковских работников, там просто чудесные горизонты и перспективы Прям глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать и куда пойти трудиться. Но за душу берет этот крик о помощи. Царь, смилуйся, спаси, помоги. Бедные мы и несчастные. Детский сад какой-то.
Изменено:
Понятно, что там работы нет, полнейший упадок, так что же теперь, давайте всю Москву они заполонят? Что делать тем, кому не повезло родиться на периферии? Дело даже не столько в том, кто откуда, а в том, как правильно в отзыве написали, в целом, какие это сотрудники? Что если даже клиенты спрашивают, это кто?
Элементарный отбор должен быть или нет?
Изменено:
Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты я обязательно сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.