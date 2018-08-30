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Сбербанк 1-й и его клиентские менеджеры отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемый Герман Оскарович! Обращаемся к Вам, потому что наше руководство ослеплено нашим чудо-начальником сб1 К-ым Иваном.

Мы, клиентские менеджеры и замы, полностью демотивированы оставаться в Сбербанке работать, потому что не видим нашей дальнейшей карьеры. Нам прямо сказали, что шансов занять руководящие позиции в Москве в этом канале у нас нет, - езжайте в другие маленькие города. Дело в том, что за время работы на своей должности, Иван притащил всех своих знакомых и друзей и поставил их руководителями офисов сб1. Это люди, которые работали раньше или специалистами в Тройке или клиентскими менеджерами в маленьких городах. Но как можно назначить их сразу руководителями, без опыта работы клиентскими менеджерами в Москве, мы не понимаем. То есть был км например в Омске, может и исполнял обязанности во время отпуска руководителя, а в Москве он уже сразу становиться руководителем с окладом московским. И ведь эти люди не справляются.

Пример: назначенный им друг-руководитель на Остоженке, заваливший бизнес. Другого друга только назначили на новый открытый офис в январе, а его уже двигают дальше на больший вип офис с 4 менеджерами через несколько месяцев работы и приезда в Москву! Он ещё там ничего не показал, а место занимает уже выше. А на освободившееся место, Иван уже купил билет в Москву опять своему другу.

Устраиваются собеседования в канале только для прикрытия и потому что надо соблюсти процедуру отбора. Все понимают и знают, что уже друг-кандидат едет и его возьмут, а не нас. Нам прямо сказал он, что у него есть Лист ожидания из его друзей и мы туда не попадём, как не старайся показывать результат. От "не им назначенных руководителей", он избавляется: кого в Сбербанк-премьер отправляет, кого терпит до "декретного отпуска". К сожалению, уровень "его" кандидатов и уже "назначенных им руководителей" не дотягивает до Московских мерок. Да и что могут знать о жизни вип-клиентов Москвы - сотрудники с периферии. Клиенты жалуются на этих руководителей и
спрашивают у нас: "а как они сюда попадают"?! Приходиться рассказывать "как". Мы сами когда-то приехали в Москву, но мы росли по карьерной лестнице в этом городе, а не сразу вставали на должности.

Про внешность, деловой стиль и речь этих "горе руководителей" мы уже не будем говорить. Заслужил он свои высокие оценки по 5+ только благодаря нам - продажникам на местах, а ещё повышенным ставкам, которые Сбербанк сделал в момент его прихода на должность. Как говориться, попал в струю. Зато мог стать незаменимым человеком для своего руководства. Непонятно чем только.

А вот качество сервиса у нас ой как хромает. Потому что друзья-руководители заняты только закрытием сделок, а не персоналом в офисе и действующими клиентами. Все равно знают, что прикроет. А люди уходят в другие банки. Не все мерится инвестиционными сделками в этом канале. Есть ещё сотрудники в офисах, которые хотят расти, а не видеть закрытые горизонты!

Просим Вашей помощи!
rsdgts • сотрудник
14.04.2016 17:22
6 комментариев
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KIL
14.04.2016 22:58
Жизнь вообще несправедливая штука, кто-то попадает в струю, а кто-то в черный список сбера smile:) И вы, я смотрю, уже определились с направлением smile:D
А так, на секунду хотя бы, очнитесь уже, взгляните на рынок труда банковских работников, там просто чудесные горизонты и перспективы smile:o Прям глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать и куда пойти трудиться. Но за душу берет этот крик о помощи. Царь, смилуйся, спаси, помоги. Бедные мы и несчастные. Детский сад какой-то.
Dobrchel
15.04.2016 00:54
действительно, предел наивности. И это банковские работники-аналитики? неумение или скорее абсолютное нежелание посмотреть в глаза действительности, как сладко пребывать в иллюзиях. Прозревать больно. "Вот приедет барин - барин нас рассудит". И даже как вообще авторы представляют себе решение описанной проблемы, если это - СИСТЕМА. Вдруг примчится комиссар от Грефа, порубает шашкой головы, восстановит справедливость и всем будет счастье. Откуда столько наивности?

Изменено: Dobrchel - 15.04.2016 10:32
Dimson51
15.04.2016 09:06
чета дауншифтеры совсем обнаглели. пишут поклёпы на самый лучший банк и его топ-манагеров, пашущих как рабы на галерах smile:D
klopka
15.04.2016 11:10
Ага, а Герман Оскарович прям целыми днями сидит и читает на Банки.ру отзывы в служебном рейтинге.
Novemberi
23.04.2016 23:14
Знаете что, это абсолютная правда, что написано в данном отзыве. В одном отделении Сбербанка то же самое творится. Один из провинции влез и всех своих на хорошие руководящие должности перетащил. Бороться с этим остальным, рядовым сотрудникам невозможно.
Понятно, что там работы нет, полнейший упадок, так что же теперь, давайте всю Москву они заполонят? Что делать тем, кому не повезло родиться на периферии? Дело даже не столько в том, кто откуда, а в том, как правильно в отзыве написали, в целом, какие это сотрудники? Что если даже клиенты спрашивают, это кто?
Элементарный отбор должен быть или нет?

Изменено: Novemberi - 23.04.2016 23:15
Сбербанк России
Представитель банка
10.05.2016 13:35
rsdgts, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты я обязательно сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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