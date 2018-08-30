Ответ банка: LLA_117, добрый день!



Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.



07.05.2015 года ввиду предстоящих изменений в организационной структуре операционных офисов с Вами был расторгнут трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (собственное желание). В целях предоставления Вам права трудиться и в связи с имеющейся временной вакансией кредитного инспектора, 08.05.2015 года с Вами был заключен срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком основного работника. На момент выхода основного работника из отпуска по уходу за ребёнком. Вами был документально подтвержден факт беременности, и на основании листка нетрудоспособности Вам был предоставлен отпуск по беременности и родам. По истечении отпуска по беременности и родам, и в виду отсутствия вакансий в отделении с Вами был расторгнут трудовой договор по истечению срока трудового договора, заключённого на период отсутствия основного работника. В связи с вышеизложенным сообщаю, что при расторжении с Вами трудового договора, процедура увольнения была соблюдена в полном объеме.



Что же касается выплат, то они Вам положены и как только Вы предоставите полный пакет документов они будут произведены.



Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации или другим услугам Сбербанка, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.