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|Не думала, что моя работа в Сбербанке так закончится...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в Сбербанке с 2007 года, 4 года отработала в розничном блоке, потом меня перевели в корпор. блок на должность операциониста по обслуживанию юр.лиц. в январе 2014 предложили должность кредитного инспектора временно на период декрета сотрудника с сохранением моей постоянной ставки. В мае 2015 года моя постоянная ставка попала под сокращение, и я осталась работать КИ на время декретного. В январе 2016 года я сама ухожу в декрет, а в феврале выходит основной сотрудник и я подлежу увольнению. Просила руководство меня перевести на любую имеющуюся постоянную ставку, чтоб сохранить за собой место работы и было куда выйти после декрета, но мне отказали, сказав, что вакантных единиц нет.
Я просилась и в розничный блок, так как там раньше работала и готова была выйти туда после декрета. Но увы, мне отказали, хотя я уверена, что в розничном блоке всегда есть свободные вакансии, даже на не полную единицу. Проработав столько лет, я в данный момент остаюсь без ежемесячного пособия, конечно буду получать от биржи труда, а это 3900 рублей, и как можно вырастить ребенка на данную сумму?! Также при обращении за материальной помощью при рождении ребенка, мне сказали что не положено, так как я сотрудник находящийся за штатом, хотя на данный момент меня еще не уволили. Очень жаль, что моя работа в Сбербанке завершилась таким образом, хотя у меня было желание продолжать работать и после декретного отпуска.
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LLA_117 • сотрудник
14.04.2016 21:27
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Ответ банка:
LLA_117, добрый день!
Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.
07.05.2015 года ввиду предстоящих изменений в организационной структуре операционных офисов с Вами был расторгнут трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (собственное желание). В целях предоставления Вам права трудиться и в связи с имеющейся временной вакансией кредитного инспектора, 08.05.2015 года с Вами был заключен срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком основного работника. На момент выхода основного работника из отпуска по уходу за ребёнком. Вами был документально подтвержден факт беременности, и на основании листка нетрудоспособности Вам был предоставлен отпуск по беременности и родам. По истечении отпуска по беременности и родам, и в виду отсутствия вакансий в отделении с Вами был расторгнут трудовой договор по истечению срока трудового договора, заключённого на период отсутствия основного работника. В связи с вышеизложенным сообщаю, что при расторжении с Вами трудового договора, процедура увольнения была соблюдена в полном объеме.
Что же касается выплат, то они Вам положены и как только Вы предоставите полный пакет документов они будут произведены.
Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации или другим услугам Сбербанка, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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А разве при рождение ребенка не должны предоставить отпуск по уходу за ребенком?
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.