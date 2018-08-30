Добрый день. При прохождении обучении дали подписать договор, в котором сказано, что за время обучения мне должны выплатить 13 100 руб. без вычетов налогов, второй экземпляр не выдали, из данной суммы получил только 3000 руб. Также в дальнейшем при трудоустройстве также не выдали трудовой договор, сначала дали подписать, что получил на руки, а за тем забрали оба экземпляра, что нарушает ст. 67 ТК РФ. Во время работы, Руководитель в лице Алексея (город Воронеж 9013/0139) заставлял под предлогом увольнения подключать "Автоплатеж ЖКХ", платную услугу "Мобильный банк" и другие продукты без ведома клиентов или обманным путём, ссылаясь на распоряжение регионального директора, что нарушает №161-ФЗ "О национальный платежной системе". Также в указательной форме требовал предоставить свой паспорт и СНИЛС для перевода меня в негосударственный пенсионный фонд. На работе заставляют перерабатывать на 2-3 часа в день, а сдают отчётность, которая не соответствует реальным часам работы, что нарушает статью 91 ТК.