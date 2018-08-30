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Злостное нарушение плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. При прохождении обучении дали подписать договор, в котором сказано, что за время обучения мне должны выплатить 13 100 руб. без вычетов налогов, второй экземпляр не выдали, из данной суммы получил только 3000 руб. Также в дальнейшем при трудоустройстве также не выдали трудовой договор, сначала дали подписать, что получил на руки, а за тем забрали оба экземпляра, что нарушает ст. 67 ТК РФ. Во время работы, Руководитель в лице Алексея (город Воронеж 9013/0139) заставлял под предлогом увольнения подключать "Автоплатеж ЖКХ", платную услугу "Мобильный банк" и другие продукты без ведома клиентов или обманным путём, ссылаясь на распоряжение регионального директора, что нарушает №161-ФЗ "О национальный платежной системе". Также в указательной форме требовал предоставить свой паспорт и СНИЛС для перевода меня в негосударственный пенсионный фонд. На работе заставляют перерабатывать на 2-3 часа в день, а сдают отчётность, которая не соответствует реальным часам работы, что нарушает статью 91 ТК.
rand0mmm • сотрудник
14.04.2016 22:03
3 комментария
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Dimson51
15.04.2016 09:03
неее. такие, шибко умные сотрудники, сберу не нужны. smile:D
NightElve87
19.04.2016 03:08
Вы ставку в договоре видели, при обучении это обычно 0,25 (когда я училась в 12 году) соответсвенно это четверть установленного оклада и минус налог
Сбербанк России
Представитель банка
20.04.2016 17:52
rand0mmm, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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