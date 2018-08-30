Летом 2014-ого года я искала работу). И, конечно, в привилегиях был Сбербанк России). Я, как, наверное, многие читатели данного сайта, зашла посмотреть отзывы о работе в данном банке. Очень расстроилась, увидев количество отрицательных отзывов. Но несмотря на это, я все же решила попытать свое счастье - И НЕ ЗРЯ!!!



Мой вам совет, хотите попробовать - пробуйте. Чужой опыт - это чужой опыт. У вас будет свой, отличный от других! Читая отрицательные отзывы, я прихожу к мнению, что все зависит от каждого человека в отдельности. "Все вокруг плохие, один ты хороший" - так не бывает).



Что касается моего опыта, то за год работы в Сбербанке я очень многому научилась!! И за это благодарна банку и своим руководителям, особенно Л.Ирине и моему "учителю" Т.Наталье). Стоит отметить, что приняли меня очень тепло и терпеливо объясняли мне мои задачи). Не буду подробно расписывать, но коллектив у меня был наилучший.



Что касается самой работы, я работала специалистом прямых продаж и была в восторге от своей работы, потому что мы постоянно выезжали на презентации и промо-акции, общались с людьми и, действительно, помогали в оформлении кредитов. Зарплата так же была достойной и, что важно, не ограниченной! Перевыполняй планы и получай еще больше). Задержек не было никогда, разве что, порой под вечер только приходила заветная смс от 900)))



Хочется сказать добрые слова и об отделе кадров). С первого дня сложились самые теплые отношения со всеми сотрудниками). Если нужны были справки - получала их всегда без задержек, как и любую другую консультацию)



Почему я "бывший сотрудник"?)) Потому что дурочка)))). Совершила необдуманный поступок и уволилась, о чем безумно жалею). Конечно, возможно, какие- то негативные моменты были в работе... но это все мелочи и без этого, наверное, скучно было бы)))



Искренне желаю процветания Сбербанку!! Моим бывшим коллегам - удачи в работе!!!