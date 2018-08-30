Работала в этом банке, к сожалению, не долго: обстоятельства так сложились, что вынуждена была прерваться на некоторое время. Но времени, проведенного в Абсолюте, хватило, чтобы понять: Абсолют очень и очень хороший банк для опыта, роста компетенций и карьерного роста.



Работала в ДО "Марьино". Квалифицированный молодой и спокойный коллектив. Все делают одно дело и целеустрмелены в этом направлении. Об обучении скажу, что никто не подгоняет и не прессует, все спокойно в рабочем режиме и нет того пресса, который доводит новичков до нервного срыва, как в других банках. Расскажут, покажут, научат. Особое слово о программе: она у Абсолюта своя и она шикарна! В общем, всем рекомендую этот Банк!