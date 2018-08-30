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|Из первых уст с передовой от сотрудника БэКа-)))
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго всем времени суток!
Читал, читал и решил поделиться своими впечатлениями от работы в банке.
Работаю в банке с конца августа 2012 года, на текущий момент, стаж чуть более 3,5 лет. Много где работал в продажах, в том числе и в иностранных компаниях, сравнивать есть с чем. Читая вышеизложенные отзывы недовольных сотрудников, честно говоря, многому удивляюсь. Столько негатива... А на самом деле мы не видим или не хотим видеть очевидных позитивных вещей. Что многих напрягает и не нравится - много времени мы посвящаем работе - да это факт. Но и зарабатываем и имеем возможность заработать больше чем наши коллеги в др. банках. Не знаю как у кого и где, но у нас в Сибири "Мы-команда" делаем общее дело, коммуникация на 100% ещё "Вождь" говорил, что кадры решают всё! И это так. Хорошие активные менеджеры работают у нас долго, а нехороших у нас нет.
ДА, за последние 1-2 года многое поменялось, изменился темп, характер нагрузка, кто не выдержал ушёл сам, понимая, что ни его, а остальные работают. Хочу здесь высказать одну мысль и она главная. Если вы работаете в продажах, не важно на каком уровне: на фронт-офисе работаете с клиентами или заключаете договоры с партнёрами по ПЛ или ТК не важно, поймите, ну не бывает тут работы по графику, не на конвеере смену отбываем, а на результат работаем. Как говорил Стив Джобс - надо работать не 12 часов в сутки, а головой. Если у вас все планы Ок - молодцы, ну а если не ОК - значит надо больше прилагать усилий, времени. А прилагать есть ради чего - возможностей получать реальную достойную премию хоть отбавляй. Знаю как работают некоторые мои коллеги у конкурентов: один занимается только одним, ну маааксимум 2-мя направлениями. Я говорю, что как у вас хорошо. а сколько премия, а в ответ 5000 и оклад 20 000. А бензин? А бензин в окладе.... Вот так. Надо ценить что имеем.
Да конечно есть проблемы, трудности, но они решаемы. Единственный минус - много бумажно-офисной волокиты. А так есть ради чего стремиться. Негатив - он будет всегда, хорошо тому кто ничего не делает, соответственно, о нём ничего плохого сказать и нельзя. Всем удачи в делах!-)))
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3
AVG 55 Omsk • сотрудник
18.04.2016 17:28
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Ответ банка:
Любое дело требует полной отдачи, ответственного отношения и просто желания работать. Кто прилагает усилия, тот добивается многого!
Благодарю Вас за нотку позитива, всегда приятно осознавать, что есть сотрудники, которые гордятся, любят свою работу и делают её с удовольствием.
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
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|Вурдалак
25.04.2016 01:33
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|AVG 55 Omsk
Автор отзыва
25.04.2016 18:11
|В трудовом договоре на эту тему тоже много чего сказано и про голову и про время...
|Ly369
13.05.2016 12:16
|Вот молодец! Конечно главное - результат. А то у Вас девушки увольняются, не хотят листовки раздавать, хотят отсидеть до 18.00. Не для этого говорят высшее образование получали.
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