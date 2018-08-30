Бывший сотрудник банка Траст, работала в отделении Лыткарино. Но работали мы под чутким руководством управляющего ОО Люберцы В.Е.В. Раньше я работала кассиром и много чего Не знала и не слышала, но вот когда села в опер.зал... Бедные девочки которые сидят в одном офисе с В.Е.В.. Из-за продаж у женщины сорвало крышу. В.Е.В. как-то приезжала к нам в Лыткарино, позвала меня в кабинет (камеры должны это зафиксировать) на разговор. Там она мне рассказала, как надо продавать хоть какие-то продукты, например НБКИ (выписка из бюро кредитных историй) - вот приходит к вам клиенты оформить кредит, вы ему должны сказать, что мы даем кредиты, но надо заказать данную справку за 1000 руб. Оформляете все необходимые бумаги, а потом звоните ему и просто отказывайте. Я когда это услышала, чуть со стула не упала, чтобы управляющий говорил такие вещи, я впервые слышу. Но следующее меня просто убило, сказала, что к нам будет иногда приезжать ее знакомый и приносить копии паспортов для справок НБКИ (но по программе проводить не надо, а тупо запросить справку и взять деньги), потом надо звонить ей, говорить, на какую сумму мы сделали справки и она скажет какой продукт надо оформить на эти деньги. За не выполнение пригрозила уволить, что в принципе и произошло, т.к я отказалась сразу.



Через пару дней мне сообщили, что меня увольняют одним днем. Меня сильно возмутило, почему??? Одним днем, у меня двое маленьких детей, работу сейчас найти оч. тяжело. Позвонила я ей на мобильный, чтобы поговорить и дать мне отработать две недели, но трубку взяла ее офис-менеджер и спросила, по какому я вопросу? Я ответила и услышала на заднем плане от Елены: "Зачем она мне звонит, вообще страх потеряла". Вот так...



Когда я приехала в Люберцы за трудовой ,тоже увидела интересную картину, сидит новенькая девочка 29 февраля (конец месяца) время было 17:45 (почти конец рабочего дня) в зале никого... Вылетает В.Е.В. вся взъерошанная, подлетает к девочке и с воплями "делай что-нибудь по продажам", толкает ее в плечо. Я считаю это превышением полномочий, такие люди просто не допустимы... Куда смотрит руководство?" Уберите эту женщину с поста, она же все развалит!!!