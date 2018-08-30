Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|А я его люблю!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Не удержалась, зарегистрировалась на банки.ру, потому что почитала, сколько грязи льют на любимый Банк, и хочу рассказать свою историю.
В Совкомбанке я работаю с ноября 2010 года и по сей день. Пришла из другого банка на позицию МОКа (менеджера по обслуживанию клиентов), сначала все казалось незнакомым и чужим, но сразу удивило уважение друг к другу в коллективе. Позже я поняла, что все идет сверху, от руководства. Тут много пишут про Лигу Достижений! Меня на конкурс пригласил региональный директор по итогам работы за год, т.к. я стала одним из лучших менеджеров по обслуживанию клиентов. Я увидела атмосферу, дух, как просто все руководители общаются между собой и с сотрудниками. Меня это очень покорило. Расти дают с любой позиции, главное – работать и выполнять план, показатели четко прописаны. Через год работы меня перевели на Старшего МОКа, а еще через полгода руководитель обещал Ведущего, но случился декрет =) Тут жалуются на проблемы с декретными, у меня не было никаких проблем – выплатили все четко. Более того, выход из декрета наметился на конец 2013г., когда Совкомбанк объединился с GE, и у всех был страх остаться без работы, но руководство озвучило сразу, что менять нас не будут, потому что «старые» сотрудники знакомее и ценнее (может я, конечно, сейчас секрет раскрываю =) ).
В положительных отзывах коллеги пишут про плюсы работы, а я хочу подчеркнуть те, которыми пользуюсь сама – ДМС, фитнес, обучение, кроме этого подарки ребенку на НГ; у нас веселые корпоративы, банк проводит конкурсы, да и мы с коллегами стараемся выбираться на отдых, хоть и редко. Конечно, имея маленького ребенка работать чисто физически тяжелее, но коллеги помогают. У нас строгий региональный директор, управляющий и РБГ помягче, зато всегда четкий план, я знаю, сколько продуктов мне нужно продать, какая получится премия.
Может быть, получилось сумбурно, но я хочу сказать банку спасибо, я его очень люблю, на работу иду с удовольствием.
|
3
Kigashura • сотрудник
19.04.2016 10:59
|
Ответ банка:
Спасибо за Ваш отзыв!
Приятно читать отзывы от преданных своему делу сотрудников. Мы желаем Вам всегда выполнять планы и ждем интересных идей на Лиге Достижений – 2016.
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.