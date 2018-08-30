Не удержалась, зарегистрировалась на банки.ру, потому что почитала, сколько грязи льют на любимый Банк, и хочу рассказать свою историю.



В Совкомбанке я работаю с ноября 2010 года и по сей день. Пришла из другого банка на позицию МОКа (менеджера по обслуживанию клиентов), сначала все казалось незнакомым и чужим, но сразу удивило уважение друг к другу в коллективе. Позже я поняла, что все идет сверху, от руководства. Тут много пишут про Лигу Достижений! Меня на конкурс пригласил региональный директор по итогам работы за год, т.к. я стала одним из лучших менеджеров по обслуживанию клиентов. Я увидела атмосферу, дух, как просто все руководители общаются между собой и с сотрудниками. Меня это очень покорило. Расти дают с любой позиции, главное – работать и выполнять план, показатели четко прописаны. Через год работы меня перевели на Старшего МОКа, а еще через полгода руководитель обещал Ведущего, но случился декрет =) Тут жалуются на проблемы с декретными, у меня не было никаких проблем – выплатили все четко. Более того, выход из декрета наметился на конец 2013г., когда Совкомбанк объединился с GE, и у всех был страх остаться без работы, но руководство озвучило сразу, что менять нас не будут, потому что «старые» сотрудники знакомее и ценнее (может я, конечно, сейчас секрет раскрываю =) ).



В положительных отзывах коллеги пишут про плюсы работы, а я хочу подчеркнуть те, которыми пользуюсь сама – ДМС, фитнес, обучение, кроме этого подарки ребенку на НГ; у нас веселые корпоративы, банк проводит конкурсы, да и мы с коллегами стараемся выбираться на отдых, хоть и редко. Конечно, имея маленького ребенка работать чисто физически тяжелее, но коллеги помогают. У нас строгий региональный директор, управляющий и РБГ помягче, зато всегда четкий план, я знаю, сколько продуктов мне нужно продать, какая получится премия.



Может быть, получилось сумбурно, но я хочу сказать банку спасибо, я его очень люблю, на работу иду с удовольствием.