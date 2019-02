Ответ банка: Здравствуйте, Ираклий!

Благодарим Вас за искренний и душевный отзыв. Приятно, что по прошествии времени Вы сохранили позитивное отношение к Банку и коллективу, в котором работали.

Тем не менее, на данный момент, увы, мы не можем предложить Вам работу.



Especially for you from Big Mom: Спасибо большое!



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.