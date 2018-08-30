Здравствуйте!



Не так давно я был частью семьи отдела дистанционных продаж Тинькофф банка, но что для нас значит семья? Ответ очевиден. Это место, где тебя всегда ждут, там, где всегда рады тебя видеть, всегда помогут в трудную минуту и всегда научат, если тебе что-то непонятно.

Но, к сожалению, во всех семьях бывают проблемы, бытовые ли это или жизненные, их не избежать, но есть возможность их преодолевать становиться сильнее и в конце концов справедливость восторжествует.



Когда я работал в Tinkoff банке, я познакомился с людьми, которые очень быстро стали частичкою меня. Слов будет недостаточно описать то, как они поддерживали меня в трудную минуту. Как сказал Олег Тиньков: "Если ты работаешь в компании и не знаешь своих сотрудников, то ты плохой сотрудник, ибо только командной работой можно достигать высоких

вершин!". Спасибо Жене Т., Павлу Х., Ксюше Л., Абдулле Ч., Денису К., Алексею Е., Нике Ж., Рашиду Б., спасибо всему отделу продаж.



Также хочу сказать отдельное спасибо Руководителю управления дистанционных продаж Альбине К. Это женщина - герой, (Большая Мама, как я её назвал при нашей первой встрече ) сильная, знающая своё дело на 5+, мне не хватит эмоции и слов описать насколько это человек с Большой буквы, примерная Мама и душевный человек.

Special for Big Mom: Худованд ба шумо ва ба оилаи шумо саломати ва умри дароз дихад!



Но для всех идеальным не станешь и всем не угодишь, уж слишком разных людей можно повстречать в лице руководителя группы, будучи обычным специалистом. Я не хочу вспоминать старые обиды, а просто скажу спасибо Наталье Т., вы были еще одним примером как можно разочаровываться в людях. Все в этой жизни возвращается как бумеранг - это факт.



Я не идеален, но идеальность - слово абстрактное, я просто хочу, чтоб мне дали еще один шанс снова вернуться к своей семье, дружно и целенаправленно идти в бой и просто заниматься любимой работой в кругу своих друзей.



С уважением, Шаматава Ираклий.

Бывший специалист отдела продаж.