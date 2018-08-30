Работала в группе Александры Н.

Отношение как к третьему сорту, как руководитель некомпетентна, не может ответить ни на один вопрос, когда дежурит, лучше не подходить, всем хамит. Целыми днями в телефоне, кроме него ничем не занята, одни соц.сети на уме.

[Далее удалено, как переход на личности. - Прим. адм. ]



Вас также должна поразить склонность к сплетничеству, мерзость нравов и низость шуток ряда руководителей. Здесь важно не опускаться до их уровня, ибо исправить в них уже ничего нельзя, а вот уподобиться им страшно.

Все профи уходят через месяц-два.



Короче, резюмируя все вышесказанное - компания хороша, чтобы после института вставить себе на место мозги и осознать, как все на самом деле работает. Не подходит для карьерного роста молодого специалиста. Не подходит для человека, который ценит и уважает себя, свой труд и свои былые достижения. Таких тут не любят и не ценят.

Приготовьтесь к тому, что иногда на работе будет мерзко.

Ольга