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|Как я работала в ОПФЛ
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в группе Александры Н.
Отношение как к третьему сорту, как руководитель некомпетентна, не может ответить ни на один вопрос, когда дежурит, лучше не подходить, всем хамит. Целыми днями в телефоне, кроме него ничем не занята, одни соц.сети на уме.
[Далее удалено, как переход на личности. - Прим. адм. ]
Вас также должна поразить склонность к сплетничеству, мерзость нравов и низость шуток ряда руководителей. Здесь важно не опускаться до их уровня, ибо исправить в них уже ничего нельзя, а вот уподобиться им страшно.
Все профи уходят через месяц-два.
Короче, резюмируя все вышесказанное - компания хороша, чтобы после института вставить себе на место мозги и осознать, как все на самом деле работает. Не подходит для карьерного роста молодого специалиста. Не подходит для человека, который ценит и уважает себя, свой труд и свои былые достижения. Таких тут не любят и не ценят.
Приготовьтесь к тому, что иногда на работе будет мерзко.
Ольга
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makc1998f • бывший сотрудник
21.04.2016 15:16
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Администратор:
Отмодерировано. Пока больше похоже на сведение счетов, без описания личного опыта работы.
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Ответ банка:
Добрый день!
Мы услышали Ваше мнение, но, к сожалению, не можем предоставить комментарий без информации об авторе.
Пожалуйста, пришлите Ваши полные контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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