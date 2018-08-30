Жалоба !!



Добрый день, я Боц Алёна Вячеславовна, бывший сотрудник доп офиса 8622/0779. 31.03.2016г забрала трудовую, т.е. уволилась. Сейчас мне понадобилась справка 2-НДФЛ на биржу труда, при увольнении я сдала только галстук, т.е. значок и бейджик были не сданы. Б.Ю.П. - руководитель этого офиса отказывается мне выдавать справку без значка и бейджика. Имеет ли право руководитель отказывать своему бывшему сотруднику в выдаче этой справки??? Если у меня действительно нет больше ни значка, ни бейджика, мы предлагали заплатить за эти вещи, если вопрос только в них. Она отказывается и просит меня теперь купить где угодно бейдж и значок и только при возвращении этих двух вещей, мне отдадут мою справку. Куда мне обратиться по поводу этой несправедливости??

спасибо за внимание, жду ответа!!