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Беспредел в Саратовской области плохо (−1)
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Добрый день, я Боц Алёна Вячеславовна, бывший сотрудник доп офиса 8622/0779. 31.03.2016г забрала трудовую, т.е. уволилась. Сейчас мне понадобилась справка 2-НДФЛ на биржу труда, при увольнении я сдала только галстук, т.е. значок и бейджик были не сданы. Б.Ю.П. - руководитель этого офиса отказывается мне выдавать справку без значка и бейджика. Имеет ли право руководитель отказывать своему бывшему сотруднику в выдаче этой справки??? Если у меня действительно нет больше ни значка, ни бейджика, мы предлагали заплатить за эти вещи, если вопрос только в них. Она отказывается и просит меня теперь купить где угодно бейдж и значок и только при возвращении этих двух вещей, мне отдадут мою справку. Куда мне обратиться по поводу этой несправедливости??
спасибо за внимание, жду ответа!!
Alenushka1991бывший сотрудник
22.04.2016 11:19
10 комментариев
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akopova59
22.04.2016 12:12
А вы у своего бывшего руководителя спросите документ в котором вы расписывались за получение . Пусть сумеет доказать что он вам выдавал. smile:D
Dimson51
22.04.2016 14:21
капец цирк. мария! вы там со стыда не сгорели еще? у сбера совсем бабла нет на значок и бейджик?
Nazar1VAR
22.04.2016 15:06
Подумать только - потеряла значёк!!! Как совести-то хватает здесь писать об этом?!? Галстук, значек, бейджик - это как святыни, должны оберегаться и периодически воспеваться сотрудниками сбера!
P.S. Могу узнать через знакомых троюродного брата внучатой племянницы как выйти на людей торгующих сберовскими значками и бейджами (недорого)!
antigrefa
22.04.2016 15:10
Как запугали бедного руководителя... В Саратове наверное ревизию бейджей и значков проводят. Так бы над кассовой дисциплиной тряслись...
diplomat1965
22.04.2016 17:42
Интересно, куда же подевался значок? smile:o
А место нахождения бейджика - еще под бОльшим вопросом... smile:D

Изменено: diplomat1965 - 22.04.2016 20:00
одна такая
22.04.2016 21:19
Автор, ну и проблема, попросите в соседнем филиале у руководства. Этого хлама навалом лежит у всех. А если серьёзно, то ваш руководитель на принцип пошла. Может быть вы не очень хорошо ушли?

Изменено: одна такая - 22.04.2016 22:08
Alenushka1991
Автор отзыва
24.04.2016 14:51
Нормально я ушла))справку отдали на след.день после жалобы ,без слов !))суть в самодурстве руководителя ))
Dimson51
25.04.2016 11:18
2 автор
отзыв стереть не просили случаем?
Бипаша
09.05.2016 11:44
Мда... Маразм в Сбербанке крепчает. smile:D И правда: руководитель самодур, хотя есть ещё одно определение, но.. Нецензурные выражения увы, нельзя писать. А жаль. smile;)
Alenushka1991
Автор отзыва
11.05.2016 14:08
Нет ничего стирать не просили ))работаю сейчас в совершенно др сфере,нарадоваться не могу ))
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