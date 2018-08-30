 На время отпуска по уходу за ребенком устроилась в Банк Тинькофф. Что понравилось:
1. Инновационный, современный банк, в котором очень приятно работать. Впервые столкнулась с таким понятием, как домашний колл-центр. Это очень грамотная, надеюсь выгодная для банка схема работы.
2. Прекрасное обучение, период адаптации, грамотные материалы для изучения.
3. Очень хороший коллектив. Хочется отметить РГ С. Екатерину и ЗРГ Лейсан Х. Огромная поддержка с их стороны увеличивает желание работать. Екатерина грамотно стимулирует работу группы и каждого сотрудника. Так же приятно было находиться в группе адаптации у Надежды Т. и Яны К.
4. Вполне приемлемая зарплата, особенно для регионов России. Всегда начисляется во время, с точностью до копейки.

Спасибо руководству банка за возможность работать по свободному графику