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|Работа в ДКЦ Банка Тинькофф
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На время отпуска по уходу за ребенком устроилась в Банк Тинькофф. Что понравилось:
1. Инновационный, современный банк, в котором очень приятно работать. Впервые столкнулась с таким понятием, как домашний колл-центр. Это очень грамотная, надеюсь выгодная для банка схема работы.
2. Прекрасное обучение, период адаптации, грамотные материалы для изучения.
3. Очень хороший коллектив. Хочется отметить РГ С. Екатерину и ЗРГ Лейсан Х. Огромная поддержка с их стороны увеличивает желание работать. Екатерина грамотно стимулирует работу группы и каждого сотрудника. Так же приятно было находиться в группе адаптации у Надежды Т. и Яны К.
4. Вполне приемлемая зарплата, особенно для регионов России. Всегда начисляется во время, с точностью до копейки.
Спасибо руководству банка за возможность работать по свободному графику
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Diana.esm • сотрудник
25.04.2016 12:07
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Ответ банка:
Диана, здравствуйте!
Спасибо за ёмкое описание преимуществ дистанционной работы в Тинькофф Банке.
Рассчитываем на длительное и продуктивное сотрудничество!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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