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|Благодарность руководителям!
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|Хочу выразить благодарность РГ №6 сектора Адаптации Ксении Ш. и ЗРГ Елене Б. Очень доброжелательное отношение к новичкам, обучение проходит на высоком уровне, чувствуется заинтересованность и желание поделиться знаниями, научить работать. В чате группы можно задать любой вопрос и всегда будет оказана помощь. Благодаря их поддержке появляется уверенность в своих силах и знаниях, а терпению и выдержке можно только позавидовать. Ксения и Елена - огромное вам спасибо за всё! Желаю вам дальнейших успехов в работе!
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grm16 • сотрудник
25.04.2016 22:47
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Любовь!
Мы рады Вашему позитивному отношению к работе и руководителям.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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