Хочу выразить благодарность РГ №6 сектора Адаптации Ксении Ш. и ЗРГ Елене Б. Очень доброжелательное отношение к новичкам, обучение проходит на высоком уровне, чувствуется заинтересованность и желание поделиться знаниями, научить работать. В чате группы можно задать любой вопрос и всегда будет оказана помощь. Благодаря их поддержке появляется уверенность в своих силах и знаниях, а терпению и выдержке можно только позавидовать. Ксения и Елена - огромное вам спасибо за всё! Желаю вам дальнейших успехов в работе!