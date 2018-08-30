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|Я и мой самый "любимый" начальник
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем Привет!!!
Хочу поделиться опытом работы в ОЭБ банка Авангард. Ну начнем с того что:
1. Зарплата, которую обещают, и зарплата, которую фактически вам будут платить, вещи противоположные. И в трудовом договоре будет прописана малюсенькая ее часть, остальное - джентльменское соглашение (хочу - плачу, хочу - нет). На любые попытки, что-то выяснить - отказ. Со слов моего руководства - "Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах! И вообще, пиши заявление по собственному желанию!"
2. Вы всегда не правы, то что руководитель 5-7 раз за 3 дня меняет направление твоей работы - это сугубо твои проблемы: то иди в ФССП, то иди к должникам, то еще что-то, Но, ответственность за его руководство - несешь ты! Ах, да.. то, что перед тобой было сделано другим сотрудником - то же твои проблемы! В принципе все - это твои проблемы.
3. Постоянные отвлекания от работы в течение дня, 20 телефонных звонков, которые в итоге занимают 2 часа минимум - это тоже нормально.
4. ЛОЖ!!! тебе постоянно будут лгать и пытаться обдурить, начиная с зарплаты и заканчивая сроком испытания, который по мнению твоего руководителя будет продлеваться, идя в противоречие с трудовым договором и законами РФ.
5. Текучка кадров. За последние 4 месяца, ушло 3 сотрудника, точнее убежало, так как вынести хамское и глупое отношение твоего начальника, который только вчера закончил институт, и пытается учить более опытных людей. Да, сейчас еще 4й написал заявление и может будет 5й. То есть фактически в отделе из 3х человек - остается работать - 0.
6. УВОЛЬНЕНИЕ!!!! самое интересное во всем "спектакле". Сначала тебе будут предлагать уйти по собственному в течение 20 минут, и честное слово, тебе все выплатят (вспомним п. 4 и то, что одному сотруднику не выплатили всей причитающийся ему заработной платы по итогом работы), затем, в течение последующих дней будут поступать угрозы с матами от начальника, и от начальника начальника. "И денег ты не получишь, и никуда ты не устроишься после, и тебя уволят по статье. и т.д. и т.п". Будут давать различные непонятные бумаги, которые ты должен подписать задними числами.
7. Мои запросы на предоставление для ознакомления положения о премировании, должностные инструкции и тому подобные документы необходимые для работы, которые должны были предоставить еще в начале работы, так и остались проигнорированы. (Вспоминаем п.1: Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах!")
В ИТОГЕ тебя вынудят уйти самому, так как в такой обстановке, с ПРЯМЫМ И ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ труд. договора со стороны работодателя тебе не выдержать. Сразу же отнимают, телефон - чтобы никому не позвонил, доверенность - чтобы не начудил, и компьютер - чтобы ничего никому не написал и удалят компрометирующую их переписку))) И угрозы, угрозы, угрозы. К счастью я сохранил всю переписку и большинство занимательных аудио записей с начальством. Слушаю на досуге.
Как результат: всех денежных средств я так и не получил и ушел в минус за счет затрат на консультацию и лечение у невролога, ибо здоровье мне там подпортили.
P.S. Недавно зашел за вещами - вывели с охраной, теперь всем коллегам грозит дисциплинарными мерами за общение со мной))))
УДАЧИ ВСЕМ В РАБОТЕ И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Sboy911 • бывший сотрудник
26.04.2016 23:03
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Ответ банка:
Уважаемый Sboy911!
При оформлении на работу в Банк Авангард каждый сотрудник знакомится с внутренними документами банка: Положением о подразделении, Должностной инструкцией и другими документами, и ставит свою подпись в подтверждение. Все документы доступны для ознакомления по просьбе сотрудников в любое время.
При приеме на работу обсуждаются также условия испытательного срока, который в соответствии с ТК РФ для всех категорий сотрудников банка составляет 3 месяца. Изменение зарплаты после испытательного срока, если оно было оговорено при приеме на работу, подтверждается руководителем подразделения в случае успешного прохождения испытательного срока.
Заработная плата сотрудника состоит из двух частей: оклад и премия. При надлежащем исполнении сотрудником обязанностей премия выплачивается полностью, а при выполнении заранее оговоренного объема работы сотрудник также может ежемесячно получать дополнительный бонус. Банк всегда исполняет свои обязательства в части оплаты труда, в том числе и при увольнении.
Хотим отметить, что работа по взысканию задолженности требует больших организационных способностей и психологической устойчивости. Подписав трудовой договор, сотрудник берет на себя ответственность за свой участок работы и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.
Планирование ежедневной работы с должниками согласовывается с непосредственным руководителем с учетом постоянно меняющейся ситуации по решению вопросов возврата долгов. Да, это действительно очень динамичная работа.
Увольнение сотрудника, который не справляется со своими служебными обязанностями, всегда процесс непростой и для администрации, и для сотрудника. Однако банк всегда выступает за решение всех вопросов путем переговоров, в обстановке взаимного уважения и доверия.
С уважением,
Банк Авангард
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P.S. народ должен знать своих героев)))
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