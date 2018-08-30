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Я и мой самый "любимый" начальник плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем Привет!!!
Хочу поделиться опытом работы в ОЭБ банка Авангард. Ну начнем с того что:
1. Зарплата, которую обещают, и зарплата, которую фактически вам будут платить, вещи противоположные. И в трудовом договоре будет прописана малюсенькая ее часть, остальное - джентльменское соглашение (хочу - плачу, хочу - нет). На любые попытки, что-то выяснить - отказ. Со слов моего руководства - "Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах! И вообще, пиши заявление по собственному желанию!"
2. Вы всегда не правы, то что руководитель 5-7 раз за 3 дня меняет направление твоей работы - это сугубо твои проблемы: то иди в ФССП, то иди к должникам, то еще что-то, Но, ответственность за его руководство - несешь ты! Ах, да.. то, что перед тобой было сделано другим сотрудником - то же твои проблемы! В принципе все - это твои проблемы.
3. Постоянные отвлекания от работы в течение дня, 20 телефонных звонков, которые в итоге занимают 2 часа минимум - это тоже нормально.
4. ЛОЖ!!! тебе постоянно будут лгать и пытаться обдурить, начиная с зарплаты и заканчивая сроком испытания, который по мнению твоего руководителя будет продлеваться, идя в противоречие с трудовым договором и законами РФ.
5. Текучка кадров. За последние 4 месяца, ушло 3 сотрудника, точнее убежало, так как вынести хамское и глупое отношение твоего начальника, который только вчера закончил институт, и пытается учить более опытных людей. Да, сейчас еще 4й написал заявление и может будет 5й. То есть фактически в отделе из 3х человек - остается работать - 0.
6. УВОЛЬНЕНИЕ!!!! самое интересное во всем "спектакле". Сначала тебе будут предлагать уйти по собственному в течение 20 минут, и честное слово, тебе все выплатят (вспомним п. 4 и то, что одному сотруднику не выплатили всей причитающийся ему заработной платы по итогом работы), затем, в течение последующих дней будут поступать угрозы с матами от начальника, и от начальника начальника. "И денег ты не получишь, и никуда ты не устроишься после, и тебя уволят по статье. и т.д. и т.п". Будут давать различные непонятные бумаги, которые ты должен подписать задними числами.
7. Мои запросы на предоставление для ознакомления положения о премировании, должностные инструкции и тому подобные документы необходимые для работы, которые должны были предоставить еще в начале работы, так и остались проигнорированы. (Вспоминаем п.1: Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах!")

В ИТОГЕ тебя вынудят уйти самому, так как в такой обстановке, с ПРЯМЫМ И ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ труд. договора со стороны работодателя тебе не выдержать. Сразу же отнимают, телефон - чтобы никому не позвонил, доверенность - чтобы не начудил, и компьютер - чтобы ничего никому не написал и удалят компрометирующую их переписку))) И угрозы, угрозы, угрозы. К счастью я сохранил всю переписку и большинство занимательных аудио записей с начальством. Слушаю на досуге.

Как результат: всех денежных средств я так и не получил и ушел в минус за счет затрат на консультацию и лечение у невролога, ибо здоровье мне там подпортили.

P.S. Недавно зашел за вещами - вывели с охраной, теперь всем коллегам грозит дисциплинарными мерами за общение со мной))))

УДАЧИ ВСЕМ В РАБОТЕ И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Sboy911бывший сотрудник
26.04.2016 23:03
Ответ банка:
Уважаемый Sboy911!

При оформлении на работу в Банк Авангард каждый сотрудник знакомится с внутренними документами банка: Положением о подразделении, Должностной инструкцией и другими документами, и ставит свою подпись в подтверждение. Все документы доступны для ознакомления по просьбе сотрудников в любое время.

При приеме на работу обсуждаются также условия испытательного срока, который в соответствии с ТК РФ для всех категорий сотрудников банка составляет 3 месяца. Изменение зарплаты после испытательного срока, если оно было оговорено при приеме на работу, подтверждается руководителем подразделения в случае успешного прохождения испытательного срока.

Заработная плата сотрудника состоит из двух частей: оклад и премия. При надлежащем исполнении сотрудником обязанностей премия выплачивается полностью, а при выполнении заранее оговоренного объема работы сотрудник также может ежемесячно получать дополнительный бонус. Банк всегда исполняет свои обязательства в части оплаты труда, в том числе и при увольнении.

Хотим отметить, что работа по взысканию задолженности требует больших организационных способностей и психологической устойчивости. Подписав трудовой договор, сотрудник берет на себя ответственность за свой участок работы и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.
Планирование ежедневной работы с должниками согласовывается с непосредственным руководителем с учетом постоянно меняющейся ситуации по решению вопросов возврата долгов. Да, это действительно очень динамичная работа.

Увольнение сотрудника, который не справляется со своими служебными обязанностями, всегда процесс непростой и для администрации, и для сотрудника. Однако банк всегда выступает за решение всех вопросов путем переговоров, в обстановке взаимного уважения и доверия.

С уважением,
Банк Авангард
5 комментариев
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Sboy911
Автор отзыва
27.04.2016 08:43
Пользуясь случаем передаю привет М.Н.Ш. и И.А.А., а то не указал вас в послании массам.
P.S. народ должен знать своих героев)))

Изменено: Sboy911 - 04.05.2016 23:44
4600reg
24.06.2016 21:42
Привет! Читал ваш отзыв о работе в авангарде, честно говоря шокирован. Если не трудно позвоните мне пожалуйста или напишите свой номер телефона. Пригласили на собеседование в оэб. Хочу быть готовым.Хотел бы поговорить с вами.
Sboy911
Автор отзыва
28.06.2016 10:32
Хоть бы номер оставил, куда звонить smile:D
ovsynka
22.08.2016 10:50
Прочитала отзыв! Один в один, муж у меня проходит все эти круги ада. Сегодня "любимый" начальник предложил 2 варианта: уходит по собственному, либо сокращение... Причем план он всегда выполняет. В отдел открыты 3 ставки. А его решили убрать...
sergey17
04.12.2016 14:11
Автор все правильно описал. Отдел по работе с регионами в Банке очень своеобразный, тебя за коллегу не считают, бесполезное нытье тебе в трубку заученных фраз ежедневно от сотрудников вышеуказанного отдела. Все время твердят, что ты должен оправдать свою ЗП, хотя непонятно, чем сами они оправдывают свою, реальную эффективность Банку ничем не приносят, только нытье. По большей части сотрудники отдела не имеют соответствующего образования и являются "вчерашними студентами", но считают, что у них за плечами "огромный как жизненный опыт, так и трудовой", на самом деле кажутся очень смешными и не имеют никакого авторитета и доверия среди сотрудников регионов...
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