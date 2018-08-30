Всем Привет!!!

Хочу поделиться опытом работы в ОЭБ банка Авангард. Ну начнем с того что:

1. Зарплата, которую обещают, и зарплата, которую фактически вам будут платить, вещи противоположные. И в трудовом договоре будет прописана малюсенькая ее часть, остальное - джентльменское соглашение (хочу - плачу, хочу - нет). На любые попытки, что-то выяснить - отказ. Со слов моего руководства - "Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах! И вообще, пиши заявление по собственному желанию!"

2. Вы всегда не правы, то что руководитель 5-7 раз за 3 дня меняет направление твоей работы - это сугубо твои проблемы: то иди в ФССП, то иди к должникам, то еще что-то, Но, ответственность за его руководство - несешь ты! Ах, да.. то, что перед тобой было сделано другим сотрудником - то же твои проблемы! В принципе все - это твои проблемы.

3. Постоянные отвлекания от работы в течение дня, 20 телефонных звонков, которые в итоге занимают 2 часа минимум - это тоже нормально.

4. ЛОЖ!!! тебе постоянно будут лгать и пытаться обдурить, начиная с зарплаты и заканчивая сроком испытания, который по мнению твоего руководителя будет продлеваться, идя в противоречие с трудовым договором и законами РФ.

5. Текучка кадров. За последние 4 месяца, ушло 3 сотрудника, точнее убежало, так как вынести хамское и глупое отношение твоего начальника, который только вчера закончил институт, и пытается учить более опытных людей. Да, сейчас еще 4й написал заявление и может будет 5й. То есть фактически в отделе из 3х человек - остается работать - 0.

6. УВОЛЬНЕНИЕ!!!! самое интересное во всем "спектакле". Сначала тебе будут предлагать уйти по собственному в течение 20 минут, и честное слово, тебе все выплатят (вспомним п. 4 и то, что одному сотруднику не выплатили всей причитающийся ему заработной платы по итогом работы), затем, в течение последующих дней будут поступать угрозы с матами от начальника, и от начальника начальника. "И денег ты не получишь, и никуда ты не устроишься после, и тебя уволят по статье. и т.д. и т.п". Будут давать различные непонятные бумаги, которые ты должен подписать задними числами.

7. Мои запросы на предоставление для ознакомления положения о премировании, должностные инструкции и тому подобные документы необходимые для работы, которые должны были предоставить еще в начале работы, так и остались проигнорированы. (Вспоминаем п.1: Нет никаких документов, Тебе все объяснили на словах!")



В ИТОГЕ тебя вынудят уйти самому, так как в такой обстановке, с ПРЯМЫМ И ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ труд. договора со стороны работодателя тебе не выдержать. Сразу же отнимают, телефон - чтобы никому не позвонил, доверенность - чтобы не начудил, и компьютер - чтобы ничего никому не написал и удалят компрометирующую их переписку))) И угрозы, угрозы, угрозы. К счастью я сохранил всю переписку и большинство занимательных аудио записей с начальством. Слушаю на досуге.



Как результат: всех денежных средств я так и не получил и ушел в минус за счет затрат на консультацию и лечение у невролога, ибо здоровье мне там подпортили.



P.S. Недавно зашел за вещами - вывели с охраной, теперь всем коллегам грозит дисциплинарными мерами за общение со мной))))



УДАЧИ ВСЕМ В РАБОТЕ И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!