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|Работа в объединенном банке
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Отзыв по работе в объединенном банке. Отзыв со стороны сотрудника корпоративного бизнеса «Плюсы и минусы интеграции». Хочу поделиться своим опытом работы в объединенном банке, как сотрудник МДМ банка..
Я работаю на банковском рынке достаточно продолжительное время, и, конечно процессы объединения структур очень чувствительны для сотрудников. Я не знаю ни одно объединения на рынке, будь то Райффазен Банк и Импексбанк, Открытие и Ханты-Мансийский банк и др., никому в данной ситуации не удалось избежать оптимизационных процедур. И это факт. Тем не менее, в Бинбанке используют инструменты выбора сотрудников на дублирующие вакансии, путем проведения внутренних конкурсов. И на моем опыте, принимались решения в пользу сильнейшего кандидата, вне зависимость какой банк представляет кандидат.
С бытовой точки зрения, месторасположение осталось тем же (Таганка), работаем в open space, что собственно имеет, как положительные, так и отрицательные моменты, но все решаемо. Считаю, что обмен информации идет более оперативно, можно в моменте проговорить и уточнить детали. Если необходимо решить конфиденциальные вопросы, есть ряд переговорных.
Есть выбор для сотрудников - столовая, есть также вариант для сотрудников приносить домашнюю еду, для многих это очень удобно, так как есть на этаже кухня, со всем необходимым оборудованием.
В целом, конечно непростое сейчас время, тем не менее надо быть сильными, больше прилагать усилий, для того, чтобы был положительный результат.
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alesha.novikovf • сотрудник
26.04.2016 23:50
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Видно, что молодого успешного специалиста волнует больше всего где принять пищу, как уточнить детали, и как бы не вылететь со своего места.
Собственно, сам рабочий процесс остался как-то в стороне.
Голосую за отзыв часа.
Изменено: