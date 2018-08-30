Здравствуйте! Я оставляла заявку на вакансию "Оператор домашнего call-центра". 15.04.2016 г. я прошла первый этап обучения. Затем мне пришло письмо о том, что в период с 9.00 до 20.50 по московскому времени мне позвонит Наставник для продолжения обучения. Но сегодня уже 28 апреля, а мне так и никто не перезвонил. Я писала письмо по эл. почте в техподдержку и звонила три раза. Но мне всегда отвечали: "Ожидайте, пожалуйста, звонка Наставника". Можно ли узнать, как долго еще ждать звонка Наставника?