Хочу поделиться историей о трудоустройстве в банк втб, которая привела меня просто в шок, и теперь могу 100% сказать что, чем больше рекламы и заявлений о серьезности данного банка, тем больше это просто пустые слова!



7 апреля 2016 года мне позвонила из ок В.Б., сообщила о том, что им нужны сотрудники на станцию метро Римская, якобы там открыты 2 вакансии на старшего и ведущего менеджера, так же сообщила, что встречу назначит руководитель, ждите звонка. В этот же день мне позвонила рук до представилась Г.А. и мы договорились о встрече 8.04.2016.



Приехав чуть раньше назначенного времени, я осмотрела офис, как оказалось недавно открытый, в связи с чем и набирали сотрудников. Пройдя к Г.А.,я была приглашена в кабинет, где так же был представитель втб (мужчина, имени не вспомню). Собеседование прошло на позитивной ноте, мне все понравилось, солидность банка и его сотрудников внушало доверие, мне было сказано ждать ответа до среды. В понедельник во второй половине дня мне перезвонила Г.А. сообщила, что решение пока не принято, но должно быть все хорошо ждите среды. В среду вечером так же сообщили, что меня берут, будем сотрудничать! Я была очень рада, т.к. меня все устраивало и было хорошее впечатление о руководстве!



14 апреля я поехала в отдел кадров заполнить анкету на проверку службы безопасности, так же там были тесты и нужно было написать автобиографию, В.Б. сообщила, что проверка идет до 7-10 рабочих дней, но принимают на работу они только по пятницам, т.к. обучение начинается с понедельника. В следующий четверг (21) я позвонила сама Виктории, чтобы узнать как продвигаются мои дела, на что было сказано, что сб еще не дала ответа, если будет ответ завтра, то возможно оформят в понедельник, если нет, то в следующую пятницу (29) 100%. Затем в этот же день мне позвонила Г.А. и заверила, чтобы я не волновалась в ее интересах, чтобы меня скорее приняли и все 100 % гуд!



В пятницу так же была тишина, в понедельник я перезвонила снова В.Б. и мне также было сказано, что ответа нет, но в пятницу должны устроить (причем, забыла заметить так и непонятно на старшего или ведущего менеджера) со слов В.Б., если она не ошибается на старшего менеджера, т.к. ставку ведущего пока не открыли!И вопрос как так?! Отбирали-то наверняка двоих кандидатов, а ставка открыта уже одна! Ну ладно, сегодня 28 апреля и мне так и не позвонили, решила набрать сама и порадоваться, что завтра стану сотрудником втб банка, престижного, надежного и стабильного Но не тут-то было Виктория не внятно стала говорить о том, что у них сейчас не принимают внешних сотрудников (с документами у меня все в порядке) видите ли, только внутренних переводят, якобы в банке сокращения начались и что-то в этом роде! У меня просто шок, а раньше что о сокращениях не знали, вдруг сегодня им в голову взбрело???



Позвонив Г.А.,в надежде что это ошибка, я услышала, что ничего не в ее силах На вопрос зачем я потратила на них три недели впустую, мне ответили ничем помочь не можем, до свидания!!! В один день в банке узнали, что у них не берут внешних кандидатов?! И это один из самых крупных банков нашей страны?! Что же тогда происходит в остальных? А почему же тогда на популярных сайтах продолжают выкладывать вакансии и пудрить людям мозги?! И почему я, человек с опытом, потратила свое время на все это, чтобы от серьезного человека, как мне показалось раннее, услышать до свидания? Очень хочу получить ответы на все мои вопросы!!Шок, шок и еще раз шок!