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|Надежды скрылись в "Зените"
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Ноябрь 2015, чувствую себя хорошо, мои близкие в порядке, есть любимая работа, да, да - это не опечатка, именно любимая. На тот момент был я в замечательной команде профессионалов одного из столичных Банков, которому посвятил свои крайние 4 года жизни. Но судьба злодейка вытащила запасной козырь из рукава- Приказ ЦБ об отзыве лицензии (непонятно, чего тянули с апреля 2014 до ноября 2015). Всё, сушите весла господа и дамы. Приплыли.
Декабрь 2015, чувствую себя не в своей тарелке, участился пульс по ночам, нас отправили в простой. Нахожусь в активном поиске нового пристанища. Посещаю будущих работодателей. Без толку.
Январь 2016, всех с Новым Годом друзья, начинают мучить ночные кошмары, просыпаюсь вместо положенных 10:00 МСК, почти с первыми петухами. Где я, что со мной?
Февраль 2016, получил новые впечатления, всю нашу "Банду" (по мнению нашего чудесного регулятора) празднично сокращают, на руки выдали трудовые книжки и инструкцию как правильно "пользоваться" биржей труда (у нас всё-таки правовое государство, которое заботится о таких слоях населения как безработные).
И вот настает Март 2016, этот долгожданный и загадочный Март, как много надежд и улыбок ты мне подарил. Приходит на мою электронную почту письмо, читаю тему письма "Уважаемый товарищ, Банк Зенит сейчас ищет кандидата...", дрожащими руками, почти роняя телефон, нажимаю "прочитать сообщение" - "... кандидата на вакансию такую-то. Ваше резюме показалось нам интересным и мы хотели бы пригласить Вас на встречу. Позвоните нам в удобное для Вас время и мы обсудим детали..." Ну вот оно думаю, поймал кота за ... хвост. Ещё более дрожащими руками набираю номер телефона... гудки... гудки... "Алло, Банк Зенит, слушаю Вас." и после этой фразы начались эти "вкусные" встречи, эти ночные заполнения анкет и прочие няшки. Конец Марта 2016, первая встреча прошла хорошо, моя профпригодность им показалась достаточной для уровня вакансии (для справки стаж в банк. сфере 15 лет, из них 5 на руководящих постах).
Начало Апреля 2016, ощущения заново родившегося ребенка, всё вокруг приносит радость и хочется танцевать. Жду результатов СБ. Звонок из Банка "Добрый день, у меня для Вас очень хорошая новость. Вы успешно прошли проверку СБ и мы готовы пригласить Вас дальше в "путешествие по нашему руководству" - Бинго, Джек Пот, я попрыгал на месте и пошел гладить рубашку, готовиться к встрече с биг боссами.
Наступил день встречи. 55 минут - первый биг босс побежден (прямо как в детстве на Dandy), но я рано радовался, как это обычно бывает, за одним биг боссом может появится второй, и что же ... А вот и он, целый начальник Департамента, ухуууу... ну думаю ничего, у меня ещё осталось секретное оружие. Проходит ещё 15 минут и .... ПОБЕДА !!! Уходя из переговорной комнаты, на моё "До свидания" он отпустил в мою сторону короткое и такое "тёплое" - "Ещё увидимся...". Моё сердце забилось с такой скоростью, что я начал ерзать на стуле... Вы понимаете что это значило ?! Да, да, да .... FLAWLESS VICTORY. После этого идет ожидание обратной связи от HR, и вот он долгожданный звонок. "Наш Банк был бы рад видеть Вас в рядах своих сотрудников, когда вы готовы приступить к своим обязанностям?" Договариваемся о дате выхода, ждем дату. И вот тут-то и начинаются наши с Вами любимые "качели"... Звонок из Банка "Добрый день, у меня к Вам просьба, руководство просило перенести вперед дату Вашего выхода. Вот такая дата Вам была бы удобна?" , можно подумать у меня есть выбор, смешные сил нет... "Конечно, говорю удобно....". Договариваемся о дате выхода, ждем дату... ждем... ждем... да так и не дождались. За день до выхода получаю на электронную почту письмо "так мол и так, вы конечно классный парень, но руководство (это те два биг босса, которых я победил ранее )) приняло решение сократить данную вакансию. Помочь ничем не могу. Извиняйте." ЗАНАВЕС!
А теперь после всего этого красноречия несколько сухих фактов, без примеси:
1. Длительность действия более месяца.
2. Заполнена и отсканирована фигова куча макулатуры.
3. Сумасшедшие по накалу периоды ожидания обратной связи.
4. Тазик валерьянки и бессонные ночи.
5. Потраченные впустую денежные средства на проезд.
6. И невосстанавливаемые нервные клетки.
з.ы. Я человек семейные, у нас с супругой замечательные дети, если бы вы знали как они со мной переживали и "болели" за меня, отправляя каждый раз в Банк на встречи - как за линию фронта. Этот выход был для меня большой надеждой. В настоящий момент я нахожусь в поиске работы уже более 6 месяцев. Есть определенные денежные обязательства, которые нужно исполнять. И как я был рад, что Банк Зенит хочет меня взять к себе на работу, даже несмотря на то, что я был согласен на зарплату в 2.5 раза меньше, чем была до этого, даже несмотря на то, что я был согласен на понижение в должности и т.д. Конечно, кроме Зенита были и другие Банки, в которые я параллельно ездил на встречи, но ЗЕНИТ ... как жаль....
Обращение к Банку - зря Вы так ребята. Надо уметь ценить людей и их потраченное время. Работа HR без всяких нареканий, они люди подневольные. Здесь я больше обращаюсь к биг боссам (которых я кстати победил )) - принимайте плиз свои решения хотя бы чуть-чуть быстрее и тогда нам, соискателям будет немного легче ожидать Ваших томных согласий...
Оценку не ставлю, пусть это будет на Вашей совести.
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KDA • несостоявшийся сотрудник
28.04.2016 15:40
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Ответ банка:
Уважаемый KDA!
1. Первоначальная плановая дата Вашего выхода на работу в Банк ЗЕНИТ была установлена на третью декаду апреля с учетом Ваших пожеланий, обусловленных необходимостью решения вопросов на предыдущем месте работы.
2. После проведения успешных собеседований и до планируемой даты Вашего выхода на работу, были скорректированы приоритеты развития подразделения. Так как прежде всего бизнес и экономика диктуют условия найма сотрудников. К сожалению, в рамках новых приоритетов вакансия утратила актуальность.
3. Принимая во внимание Ваш опыт и профессиональные знания, Ваша кандидатура внесена в кадровый резерв. При появлении новых вакансий, которые потребуют применения Ваших компетенций, Ваша кандидатура будет рассматриваться как приоритетная.
С наилучшими пожеланиями,
Бане ЗЕНИТ
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корпорат.направление, наименование Департамента точно не скажу, память после таких событий ни к черту брали на проект "электронные банковские гарантии".
Вот и ладушки.