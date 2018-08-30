Доброго времени! Краткая предыстория: устроился я работать в этот филиал несколько лет назад, и проработал там около 6 лет, все было отлично, желание работать и зарабатывать, дружный коллектив, поощрения со стороны руководства, были и не только поощрения. Все изменилось с уходом директора на пенсию. Пришел новый, полный сил директор правда с менее крупного банка под названием Кедр). С его появлением все изменилось кардинально. Для клиентов и сотрудников. Для клиентов юр.лиц, как утверждают сами клиенты, возникли дополнительные условия получения кредита, следовательно многие клиенты просто ушли, следовательно ушли и наши премии и заработанные платы).



Дальше больше, неоднократно собиравший директор предлагал все сотрудникам покинуть стены банка, так как мы якобы плохо работаем) даже обещал небольшие выплаты в случае самостоятельного ухода)) некоторые люди решились, хотя пробыли в этом банке с самого основания в Хакасии. И дело было вовсе не в постоянно уменьшающемся окладе, не в постоянно ругающимся матом директора на всех и вся, а в простом человеческом отношении. Пригласив большую половину сотрудников с бывшего своего места работы нынешний директор заставлял их докладывать о том, чем занимаются конкретные сотрудники, когда оказывалось что они все же работают, заставлял их писать ежедневно, ежеминутные отчеты о проделанной работе) весело было их писать) (зашёл в 10.10 в СБ, чтобы обсудить заявку на кредит, 10.15 шел обратно)))) и тому подобное.



И самое наверное главное, что банк действительно хорош, а вот руководство его испортило, очень жаль, и не понятно, как же все-таки появляются такие руководители, которые при приезде проверки с Москвы прячут свой новенький audi q 5 подальше во дворах))) всем добра, ну и хороших руководителей)