Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Руководство Хакасского Филиала
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени! Краткая предыстория: устроился я работать в этот филиал несколько лет назад, и проработал там около 6 лет, все было отлично, желание работать и зарабатывать, дружный коллектив, поощрения со стороны руководства, были и не только поощрения. Все изменилось с уходом директора на пенсию. Пришел новый, полный сил директор правда с менее крупного банка под названием Кедр). С его появлением все изменилось кардинально. Для клиентов и сотрудников. Для клиентов юр.лиц, как утверждают сами клиенты, возникли дополнительные условия получения кредита, следовательно многие клиенты просто ушли, следовательно ушли и наши премии и заработанные платы).
Дальше больше, неоднократно собиравший директор предлагал все сотрудникам покинуть стены банка, так как мы якобы плохо работаем) даже обещал небольшие выплаты в случае самостоятельного ухода)) некоторые люди решились, хотя пробыли в этом банке с самого основания в Хакасии. И дело было вовсе не в постоянно уменьшающемся окладе, не в постоянно ругающимся матом директора на всех и вся, а в простом человеческом отношении. Пригласив большую половину сотрудников с бывшего своего места работы нынешний директор заставлял их докладывать о том, чем занимаются конкретные сотрудники, когда оказывалось что они все же работают, заставлял их писать ежедневно, ежеминутные отчеты о проделанной работе) весело было их писать) (зашёл в 10.10 в СБ, чтобы обсудить заявку на кредит, 10.15 шел обратно)))) и тому подобное.
И самое наверное главное, что банк действительно хорош, а вот руководство его испортило, очень жаль, и не понятно, как же все-таки появляются такие руководители, которые при приезде проверки с Москвы прячут свой новенький audi q 5 подальше во дворах))) всем добра, ну и хороших руководителей)
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Плат Плат • бывший сотрудник
29.04.2016 11:18
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Ответ банка:
Уважаемый Плат Плат
АО "Россельхозбанк" продолжает перестраивать отдельные бизнес-процессы с целью повышения эффективности деятельности. Предпринимаемые меры, в том числе ведут к централизации отдельных функций, что не может не предполагать изменение кадрового состава.
Кадровая политика Банка предусматривает привлечение на работу профессиональных кандидатов, нацеленных на результат. Во главе филиалов и подразделений на сегодня стоят опытные банкиры, штат сотрудников формируется из экспертов и высокопотенциальных специалистов.
С 2012 года Хакасский региональный филиал возглавляет Манн Игорь Валерьевич и за время его работы доля присутствия АО «Россельхозбанк» в республики Хакассии увеличена. Бизнес показатели Хакасского регионального филиала также уверенно растут.
Сведения, приведенные в Вашем обращении, не нашли подтверждения.
С уважением, АО «Россельхозбанк».
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|FilipFilipov
28.12.2016 09:09
|Россельхозбанк видимо вообще игнорит все обращения.... Ни в одном отзыве не признал вину своих сотрудников... Бла бла бла и бла бла бла....
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