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Ужасное отношение руководства не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ужасное отношение руководства! С таким я еще не сталкивалась. Начальник сектора постоянно орет, может позволить себе матерится. Постоянно проводят, какие-то опросы по вовлеченности! И удивляются почему оценки низкие. Что же не устраивает сотрудников??? Отношение ваше, вот что! Повышения только любимчики получают. Остальные, кто не прогибается, а просто спокойно работает, сидит в специалистах годами.
Ужас просто!
vkysnaplushkaбывший сотрудник
29.04.2016 12:43
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
29.04.2016 17:26
vkysnaplushka, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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