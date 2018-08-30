Ужасное отношение руководства! С таким я еще не сталкивалась. Начальник сектора постоянно орет, может позволить себе матерится. Постоянно проводят, какие-то опросы по вовлеченности! И удивляются почему оценки низкие. Что же не устраивает сотрудников??? Отношение ваше, вот что! Повышения только любимчики получают. Остальные, кто не прогибается, а просто спокойно работает, сидит в специалистах годами.

Ужас просто!