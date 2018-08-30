Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Ужасное отношение руководства
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Ужасное отношение руководства! С таким я еще не сталкивалась. Начальник сектора постоянно орет, может позволить себе матерится. Постоянно проводят, какие-то опросы по вовлеченности! И удивляются почему оценки низкие. Что же не устраивает сотрудников??? Отношение ваше, вот что! Повышения только любимчики получают. Остальные, кто не прогибается, а просто спокойно работает, сидит в специалистах годами.
Ужас просто!
|
1
vkysnaplushka • бывший сотрудник
29.04.2016 12:43
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.