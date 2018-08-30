Здравствуйте!

Хочу поделиться горьким опытом. Мне позвонили и сообщили, что я успешно прошла все этапы обучения на "Учебном портале". Далее - ждите, в ближайшие 12 часов с вами свяжется ваш наставник - Руководитель группы... Ждала 4 !!! дня!!! Телефон из рук не выпускала!!! К вечеру 4-го дня дождалась письмо на электронную почту: "Напоминаю, что ранее Вы были успешно зачислены в группу сектора Адаптации для прохождения обучения и работы в Банке Тинькофф. Вам необходимо добавить меня в контакты skype (данные указаны в таблице ниже письма) и записаться на welcome-встречу, на которой я расскажу о процессе обучения и работы в Банке. Запись доступна по ссылке- https://goo.gl/..... Также в данной таблице необходимо будет подробно ознакомиться с информацией во вкладке «Старт»! К обучению необходимо приступить как можно скорее!"



К обучению необходимо приступить как можно скорее!!! Дни уходят!!! В скайпе добавления ждала сутки!!! Написала о просьбе записать на welcome-встречу... Тишина! Время идёт! Прошло ещё 12 часов!!! Написала заму РГ... Скинули вкладки, где можно записаться на встречу... Записалась. В положенное время в чате - не я одна так "барахталась". Народ так же сидит у компов - ЖДЁТ!!! волнуется... С кем-то связались..., кому-то - опять "ждите"....



В заключении:

Работа РГ с новичками-кандидатами не налажена! Мне попался молодой 20-ти летний РГ. Ему сейчас самое время гулять-развлекаться, а не работать. Хорошо, что есть отзывы. Спасибо ТЕМ, кто ЧЕСТНО, без ЗАКАЗА, отозвался об этой работе. Ознакомилась со всеми отзывами. Больше своё время тратить впустую не собираюсь и другим не советую.