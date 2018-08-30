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|Работа оператором домашнего колл-центра
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работа в ТБ
Проработала в банке больше полугода оператором домашнего колл-центра. Ушла по семейным обстоятельствам, надеюсь, еще вернусь в банк на работу.
Перед трудоустройством почитала отзывы, энтузиазма особо не возникло, но так как у меня двое детей с кучей занятий, я не могу выйти на фиксированный график. Решила попробовать поработать в банке Тинькофф. Обучение прошла легко. Попала в группу адаптации Альфии М. и Оксаны Ш. Уверена, что это самая лучшая группа в адаптации! Очень хорошо поддерживают и мотивируют. Совсем не хотелось от них уходить. в основную группу попала в Маше С. и Лиле З. И опять мне повезло! Спасибо вам за ваше бесконечное терпение и поддержку!!! Надеюсь, вернусь к вам!
Работа не самая легкая, но свободный график - это очень удобно да еще и работа из дому в удобных условиях. Если хорошо работать, то и зарплата достойная!
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Margo1978 • бывший сотрудник
29.04.2016 20:47
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Ответ банка:
Здравствуйте, Светлана!
Рады, что собственный опыт изменил Ваше отношение к дистанционной работе в Тинькофф Банке.
Взаимно надеемся на сотрудничество в будущем!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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