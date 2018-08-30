Работа в ТБ

Проработала в банке больше полугода оператором домашнего колл-центра. Ушла по семейным обстоятельствам, надеюсь, еще вернусь в банк на работу.



Перед трудоустройством почитала отзывы, энтузиазма особо не возникло, но так как у меня двое детей с кучей занятий, я не могу выйти на фиксированный график. Решила попробовать поработать в банке Тинькофф. Обучение прошла легко. Попала в группу адаптации Альфии М. и Оксаны Ш. Уверена, что это самая лучшая группа в адаптации! Очень хорошо поддерживают и мотивируют. Совсем не хотелось от них уходить. в основную группу попала в Маше С. и Лиле З. И опять мне повезло! Спасибо вам за ваше бесконечное терпение и поддержку!!! Надеюсь, вернусь к вам!



Работа не самая легкая, но свободный график - это очень удобно да еще и работа из дому в удобных условиях. Если хорошо работать, то и зарплата достойная!