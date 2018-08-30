На собеседовании в красках описывают работу в Ренессансе, высокий доход, который зависит только от тебя, дружный коллектив, гибкий график (выходной - 2 субботы в месяц). С первого месяца выставляют план и сделать его нереально, т.к. 2 месяца я стояла на ресепшене и встречала клиентов. Обед всего 30 минут и ни минутой больше. Иногда даже с него вытаскивали, типа некому обслуживать клиентов. Целый день (если нет клиентов) ты сидишь и обзваниваешь базы, предлагаешь кредит клиентам по телефону (которые, мягко говоря, тебя посылают). Переработка - это обычное дело и никто ее не оплачивает, если отделение не делает план, то еще и в воскресенье выходишь прозванивать, иного выхода нет. Отправляют на листовки, и никого не волнует что ты в юбочке-колготках, а на улице -15 -20. Выходной в субботу раз в месяц, хотя обещают 2 субботы.



Все время приходиться подстраиваться под бан , т.к. выходные часто меняют без твоего ведома, план на сотрудника выставляют невыполнимые, мало того что по кредитам, так еще и по ком. блоку. Пример, вы берете кредит 200 тр. страховка еще минимум 50 тр . итого вы должны банку 250 тр и страховка не пересчитывается, об этом конечно клиенту никто не говорит. Ко всему этому сотрудник должен продать вам (страхование на ребенка)а вива пару штук (одна 2700), БКИ 700р (его можно бесплатно получить, ну ладно), ЛА(услуги адвоката) 5000р и продается тоже минимум 2 шт клиенту и прочая ерунда. В итоге на руки в кассе вы получаете не 200 тр , а макс 180тр. Если вы отказываетесь от страховки, то % ставка по кредиту увеличивается практически на 10%. Да и без страховки выдают в редких случаях. Сотрудник не может самостоятельно выдавать кредит, только по согласованию с руководителем иначе его ждет кара небесная, унижение и т.д. Иногда клиентам выдают ПОДАРКИ за полученный кредит ))) Мёд , который есть невозможно ) ,зарядки (они вообще не работают, 2 раза зарядил и выбросил), магнитики, коврики для мышки, ручки и это всё за кредит от 200 до 500 тр ) Балуют прям ) такой щедрости не видела нигде )



По бонусам есть "потолок" , макс оплачивают на 130% , если сделал больше, никого не волнует, да и бонус-схема та еще чертовщина. Самый большой процент конечно по кредитам, вкладам, картам, а вот комиссионные продукты это самое смешное, закрыл по ним план (10 авив-27тр, 20 бки-14тр, 20 адвокатов-100тр и прочее) и БИНГО , получай свои 1000р . прям хоть стол в ресторане заказывай и отмечай )



ЗП менеджера составляет 27 тр , минус 13% и +бонусы (при условии что ты закрыл план на 100%) - макс 35-37 тр на руки. За все годы в Ренике, макс бонус я получила 20 тр, и это при том что каждый месяц я закрывала план на 100% и выше.



Ренессанс набирает сотрудников со стороны на должность ВМ (Ведущий менеджер) и РДО (Руководитель доп.офиса), которые не знают элементарных вещей да и не стремятся их познавать ) Я видела таких, как правило они сидят у себя в кабинете и «плюют в потолок». Учат нас менеджеров продавать, а сами даже не в курсе о чем речь ) Смешно правда … Свои же сотрудники Реника годами числятся в резерве и ждут очереди на повышение. Вы бы слышали как проходят конференции (совсем недавно). Начальство вещает о наших ошибках, при этом сами двух слов связать не могут. Их звуки «ээээ коллеги , мммм …. Ааааа . ээээ» и т.д. режет слух. Вы то сами себя слышали со стороны?!))) О воспитании вообще молчу , даже не здороваются приходя в офис. И это наша «элита» банка )



Начальство никак не поощряет сотрудников, только демотивирует. У них один инструмент работы к сотрудникам - увольнение. Если ты нравишься руководителю и пляшешь под его дудку, все ОК, но если высказываешь свое мнение, то ты враг №1. Вообще практика показала, нужно со всем соглашаться и кивать, как китайский болванчик )) Есть конечно и «засланные казачки» у каждого Руковода ) в их обязанности входит стучать на своих коллег, за это они получают «косточку» в виде повышения и другие привилегии )



При увольнении 27.04.16 бонусы не выплачивают, поработал «в холостую»)))



Список слов , которые могут вызвать сердечный приступ у начальства (тссс. Не произносите их вслух, да и про себя тоже)

- отпуск (слышали фразу - «незаменимых людей нет»? , к отпуску это не относится , тут скорей наоборот)

- больничный (Боже упаси тебя заболеть)

- трудовой кодекс

- семейные проблемы и прочее



Всем отличных продаж )))

Удачи

ВМРК



(П.С. Моё «субъективное» мнение )