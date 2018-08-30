Начну с того, что половина отзывов, которые я тут прочитал, слащавые и неправдивые, это заметит любой психолог, и даже простой человек. Итак моя история.



Всю жизнь работаю с людьми. Продавал услуги. Имею опыт продать даже то, что по сути продать не возможно. Сразу представлял, что унылую никому не нужную карту Тинькофф банка продать будет очень сложно. Но был готов. Итак я был готов трудиться:

1. Без выходных вообще!

2. Около 12 часов в день.

3. Я был полностью готов и мне не нужно было даже проходить обучение!

4. По жизни я лидер, психолог, и очень хорошо умею располагать к себе людей, а так же их убеждать.

Заполнил я заявку, мне предложили пройти обучение. Я его с удовольствием прошел, не допустил практически не одной ошибки. Мне позвонил наставник!!! - Паренек очень молодой, который в своей жизни еще ничего не видел и не знает, но успел заучить все про карту тиньковскую и т.д. Мы с ним побеседовали, но в разговоре было понятно, что по образованию, по разговору, и по всем другим факторам, он мне заметно уступает и сам особо то не знает о чем ведет речь. Сказал (неохотно), что рад видеть меня в своей команде.



Этим вечером мне пришли дополнительные курсы. Я выучил все наизусть за пару часов (легко). К работе был полностью готов и настроил себя на максимум. (Войти со временем в рейтинг лучших в банке). И тут получил письмо. - Отказ -



Теперь давайте разберемся. Человека с огромным опытом работы, готового уделять работе по 12 часов в день, 7 дней в неделю, взрослого(семейного), реально заинтересованного в данной вакансии, готового продавать никому не нужные кредитные карты, просто не взяли. В чем причина? На мой взгляд - в полном бардаке, который твориться в данной компании. На должности директоров и наставников и т.д и т.п ставят молодежь, которая отталкивается от каких-то своих принципов и т.д - Которая набирает морально - более слабых сотрудников для того, чтобы не потерять в будущем свою же должность. Я думаю, что этот горе-наставник, чувствуя более умного и сильного человека перед собой, решил, что конкуренты ему не нужны.



Заключение. Убогая неорганизованная компания. С постоянной текучкой и неквалифицированным персоналом. В какой-то степени я рад, что мне пришел отказ. Так как работу за эти же деньги я найду легко. Подкупало то, что я могу зарабатывать, не выходя из дома. С моей точки зрения - делать в этом болоте нечего. И карта эта унылая давным давно никого не интересует, так как мнение о банке Тинькофф сложилось у народа давным давно. И явно не лестное.