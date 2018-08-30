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Самый честный отзыв не голосовал
Начну с того, что половина отзывов, которые я тут прочитал, слащавые и неправдивые, это заметит любой психолог, и даже простой человек. Итак моя история.

Всю жизнь работаю с людьми. Продавал услуги. Имею опыт продать даже то, что по сути продать не возможно. Сразу представлял, что унылую никому не нужную карту Тинькофф банка продать будет очень сложно. Но был готов. Итак я был готов трудиться:
1. Без выходных вообще!
2. Около 12 часов в день.
3. Я был полностью готов и мне не нужно было даже проходить обучение!
4. По жизни я лидер, психолог, и очень хорошо умею располагать к себе людей, а так же их убеждать.
Заполнил я заявку, мне предложили пройти обучение. Я его с удовольствием прошел, не допустил практически не одной ошибки. Мне позвонил наставник!!! - Паренек очень молодой, который в своей жизни еще ничего не видел и не знает, но успел заучить все про карту тиньковскую и т.д. Мы с ним побеседовали, но в разговоре было понятно, что по образованию, по разговору, и по всем другим факторам, он мне заметно уступает и сам особо то не знает о чем ведет речь. Сказал (неохотно), что рад видеть меня в своей команде.

Этим вечером мне пришли дополнительные курсы. Я выучил все наизусть за пару часов (легко). К работе был полностью готов и настроил себя на максимум. (Войти со временем в рейтинг лучших в банке). И тут получил письмо. - Отказ -

Теперь давайте разберемся. Человека с огромным опытом работы, готового уделять работе по 12 часов в день, 7 дней в неделю, взрослого(семейного), реально заинтересованного в данной вакансии, готового продавать никому не нужные кредитные карты, просто не взяли. В чем причина? На мой взгляд - в полном бардаке, который твориться в данной компании. На должности директоров и наставников и т.д и т.п ставят молодежь, которая отталкивается от каких-то своих принципов и т.д - Которая набирает морально - более слабых сотрудников для того, чтобы не потерять в будущем свою же должность. Я думаю, что этот горе-наставник, чувствуя более умного и сильного человека перед собой, решил, что конкуренты ему не нужны.

Заключение. Убогая неорганизованная компания. С постоянной текучкой и неквалифицированным персоналом. В какой-то степени я рад, что мне пришел отказ. Так как работу за эти же деньги я найду легко. Подкупало то, что я могу зарабатывать, не выходя из дома. С моей точки зрения - делать в этом болоте нечего. И карта эта унылая давным давно никого не интересует, так как мнение о банке Тинькофф сложилось у народа давным давно. И явно не лестное.
kiberlegioner • несостоявшийся сотрудник
04.05.2016 02:25
Администратор:
И все-таки без оценки.
Ответ банка:
Добрый день, Александр.
Сожалеем, что отказ в заключении договора вызвал у Вас столь негативное впечатление о наставнике и Банке в целом.
Мы прослушаем диалог, о котором идет речь в отзыве и, если ошибки действительно имели место, предоставим наставнику соответствующие рекомендации.

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
8 комментариев
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seamni
04.05.2016 12:35
Такое чувство, что отзыв писал студент, которому отказали и от обиды решил "напакостить плохому дяде" хоть как-то.

Как-то странно это:
Цитата
По жизни я лидер, психолог, и очень хорошо умею располагать к себе людей , а так же их убеждать.
Человека с огромным опытом работы,


Сочетается с этим:
Цитата
И так я был готов трудиться -1. Без выходных вообще! 2. Около 12 часов в день.


По мне так это полные противоречии.
kiteket
04.05.2016 15:08

Это не противоречия - это новая реальность на банковском рынке труда. С учетом того, сколько лицензий отозвано и сколько еще впереди - будет еще хуже.

Изменено: kiteket - 04.05.2016 15:08
Grinder
04.05.2016 16:31
Цитата
Всю жизнь работаю с людьми. Продавал услуги.

Услуги не продают, а оказывают.

Цитата
По жизни я лидер, психолог, и очень хорошо умею располагать к себе людей , а так же их убеждать

Скромность? Не, не слышал.

Цитата
Паренек , очень молодой который в своей жизни еще ничего не видел и не знает

Он, после того, как представился, Вам это сам сказал?

Цитата
но в разговоре было понятно, что по образованию. по разговору, и по всем другим факторам, он мне заметно уступает и сам особо то не знает о чем ведет речь

А Вы знали, о чем ведете речь? Учитывая, что наставник - работник Банка, а Вы - нет?

Цитата
К работе был полностью готов и настроил себя на максимум.

Накатил с утра коньяку за новое место работы?

Цитата
Заключение. Убогая неорганизованная компания. С постоянной текучкой и неквалифицированным персоналом.

Если Вам откажет Google, Вы то же самое и про него скажете?

Цитата
взрослого(семейного)

Вот и идите к своей семье. Ни в одной компании не нужны люди, настолько влюбленные в себя, и в свой безусловный "талант".

Каким образом такой успешный менеджер мог вообще остаться без работы? Да еще и согласен был на такую стартовую позицию?


Удачи! "Продажник", прости Господи...

Изменено: Grinder - 05.05.2016 10:39
kiberlegioner
Автор отзыва
05.05.2016 00:55
Очень смешные комментарии необразованных "купленных" новобранцев) Ребята - работа у меня есть слава богу спешу вас обрадовать) Но доход я получаю не прилагая усилий - точка работает сама по себе - а так как на месте сидеть не привык - хотел проводить время - получая за это прибыль. И так чего я добился своим отзывом? Я в очередной раз подчеркнул (точнее "рабы" тинькова которые оставили злостные комментарии) - вообщем классные комменты спасибо - теперь и невооруженным глазом видно , что "купленные комментаторы" работают и пытаются все негативные отзывы выставить ложными - унизив и обвинив во всем владельца комментария) Ребята спасибо вам - но у вас ничего не выйдет ,я писал комментарий не для того , чтобы кто-то копался в моей личности - или жизни.) А четко озвучил свое мнение относительно банка и вакансии) И если бы вы судили по существу и приводили реальные аргументы - то ваша правда - а вы используете - дохлый метод!) Причем жалкий и смешной пытаясь переключить внимание на мою персону) - Тема тут не во мне ) А в банке и его сотрудниках прошу об этом не забывать) А теперь обо мне! - Мне 32 года - я служил в армии. Защищал ваши "жалкие" никчемны е продажные личности 2 года в "СКВО" Имею высшее образование . Пол жизни работаю в продажах . И !!! О я не остался без работы! У нас своя точка (цветочный магазин). И прошу не "пороть тут чушь" пытаясь выдать "грязь" за шоколад - а меня унизить) Судить нужно объективно по факту моего высказывания! А он не обо мне! А о банке - и его кривой работе. Подчеркну , что комменты мне писали продажники ( прости господи" которые за 100 рублей готовы писать такие коменты.) - И так - в чем я убедился? Комменты больше не читаю - все и так ясно - я получил ответы которые хотел получить!) - Смеялись всей семьей)

Изменено: kiberlegioner - 05.05.2016 10:42
kiberlegioner
Автор отзыва
05.05.2016 01:08
А теперь ответ - "Представителям банка" - Прошу прощения за оставленный выше отзыв ( в самом начале) - но он оставлен по существу. Негатива во мне "никто не вызвал". К радости или к сожалению. Я написал этот отзыв , чтобы вы немного задумались о персонале - и о самом подходе к набору сотрудников. И чтобы люди которые претендуют на вакансии понимали, что от них ничего не зависит - все зависит от полностью неквалифицированных, некомпетентных работников вашего банка , которые без всякого профессионализма подходят к выполнению своих задач получая при этом еще и доход в виде зарплаты. И в итоге банк получает в свое распоряжение персонал, в котором в принципе не нуждается , что приводит к постоянной текучке ( даю 100 процентов , что такой фактор присутствует). - Лично я был заинтересован в вашей работе - так как осознавая - то что ваш продукт никому уже давно не нужен , был готов в очередной раз проверить себя - могу ли я - продавать, то что никого не интересует - ваш отказ мне безразличен , но я не " эти комментаторы " которые готовы троллить тут людей - я написал все по существу - и никого не оскорблял - и не трогал людей - их родителей - их бабушек которые воевали за ваше благополучие - я написал свое личное мнение - в итоге - меня оскорбили - унизили - прикоснулись даже к моим предкам которые давно умерли - вот в этом негатив - а в вашем отказе один позитив - спасибо вам за ответ - он тут один является компетентным.

Изменено: kiberlegioner - 05.05.2016 10:42
Margo1978
05.05.2016 15:01
простите. не удержалась)) но вот Ваша цитата: "то что ваш продукт никому уже давно не нужен" можно данные на опрос по этому поводу? интересно было бы посмотреть))

и еще Ваша цитата: "Защищал ваши "жалкие" никчемные продажные личности" - Вы, и правда. психолог от бога, умеющий расположить к себе людей smile:D
Ваш первый отзыв о банке правда напоминает обиженного мальчика из дет.сада...
Nazar1VAR
06.05.2016 10:09
Да уж....))) Тенькофф-то локотки наверное искусал все, что такого профессионального психолога-флориста потерял))) Ведь чувствуется сразу что человек "...всю жизнь работает с людьми...", да и выправка военная присутствует - чувство такта, прозорливость. Ну вообщем что и говорить - "...По жизни я лидер, психолог, и очень хорошо умею располагать к себе людей, а так же их убеждать...". Пять баллов автору - пишиисчо smile:D
seamni
06.05.2016 16:02
Цитата
а меня унизить)

Многоуважаемый Автор, Вас ни кто бы не стал как Вы утверждаете "унижать", если бы в своем отзыве Вы сами не "унижали" и оскорбляли людей и организацию.

Цитата
Подчеркну , что комменты мне писали продажники ( прости господи" которые за 100 рублей готовы писать такие коменты.)


Вторые сутки пошли, а мне так 100 рублей не заплатили... Все увольняюсь из продажников, пойду цветами торговать!! smile:D
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