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|Заинтересовалась объявлением о работе в банке Тинькофф с зарплатой от 30 000 рублей. Начала читать договор. Во-первых, он не трудовой. Ладно, читаем его дальше. п.2,4 разрешает использовать факсимиле сотрудника банка при заключении договора. Лично мне использование факсимиле не нравится, особенно для заключения договора, по которому я буду получать вознаграждение за свой труд. п. 4,3 разрешает сотруднику банка подписывать за Меня акты приемки работ. Прикольно. Типа, сам принял и сам же сдал работник банка, а я, как Исполнитель, только сторонний наблюдатель. Идем дальше. п. 7,3. Все судебные разборки буду проходить в Москве (обратите внимание, иногородние). п. 10,8 является вообще для меня неприемлемым. "Исполнитель (это я) дает согласие на предоставление моих персональных данных- адрес, телефон и т.д.- ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, причем на основании запросов, так и без запросов. Т.о. мои персональные данные могут быть переданы или проданы всем желающим. Дорогие юристы банка Тинькоф, это по-моему чересчур.
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InneSSA969 • несостоявшийся сотрудник
05.05.2016 14:15
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Прокомментируем информацию относительно договора по пунктам:
1. Гражданско-правовой договор позволяет предоставить Исполнителю гибкий график оказания услуг.
2. Подписание договора факсимильной подписью не запрещается законодательством РФ и значительно упрощает процесс оформления документов.
3. Право Банка подписывать акты приема-передачи за Исполнителя предусмотрено для скорейшей выплаты вознаграждения. Кроме этого, Исполнитель не лишается права представить мотивированную претензию по составленному акту.
4. Территориальное расположение единственного офиса Банка определяет подсудность в г. Москве. Это не лишает Исполнителей возможности защищать свои права в суде.
5. Исполнитель соглашается с передачей своих персональных данных третьим лицам, однако, такая передача осуществляется исключительно в целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями сторон, вытекающими из договора.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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