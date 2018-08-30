Заинтересовалась объявлением о работе в банке Тинькофф с зарплатой от 30 000 рублей. Начала читать договор. Во-первых, он не трудовой. Ладно, читаем его дальше. п.2,4 разрешает использовать факсимиле сотрудника банка при заключении договора. Лично мне использование факсимиле не нравится, особенно для заключения договора, по которому я буду получать вознаграждение за свой труд. п. 4,3 разрешает сотруднику банка подписывать за Меня акты приемки работ. Прикольно. Типа, сам принял и сам же сдал работник банка, а я, как Исполнитель, только сторонний наблюдатель. Идем дальше. п. 7,3. Все судебные разборки буду проходить в Москве (обратите внимание, иногородние). п. 10,8 является вообще для меня неприемлемым. "Исполнитель (это я) дает согласие на предоставление моих персональных данных- адрес, телефон и т.д.- ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, причем на основании запросов, так и без запросов. Т.о. мои персональные данные могут быть переданы или проданы всем желающим. Дорогие юристы банка Тинькоф, это по-моему чересчур.