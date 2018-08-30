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Собеседование плохо (−1)
Доброго времени суток.
Сегодня я побывала на втором этапе собеседований из трех в МКБ. И я не поленилась и зарегистрировалась на banki.ru, потому что я просто обязана поведать всем соискателям, которые захотят поработать в этом банке.

Начну по порядку. Мне предложили должность "Кредитный Менеджер". Пригласила на собеседование очаровательная сотрудница HR Мария. Встреча прошла продуктивно, все по делу, вопросы без излишеств (почему я это акцентирую, вы поймете позже), Мария рассказала все досконально. Также хорошо ответила на все мои вопросы. Одним из вопросов был: "Занимается ли привлечением кредитный менеджер?", на что я получила ответ: "Что Вы, бросьте, конечно же нет, с листовками у метро Вас никто не заставит стоять". smile:D

Мне перезвонили на следующий же день и назначили встречу с руководителем.

Когда я приехала в отделение, то заметила довольно "зашуганных" сотрудниц. Девушка пригласила меня в кабинет к этой "королеве". Елизавета занималась своими делами в пк и никак не отреагировала на мое появление в своем кабинете. После моего приветствия, меня окинули надменным взглядом и язвительно вроде как ответили. smile:o "Королева" отвергла меня сходу, но ради забавы видимо решила поиздеваться, она позвонила своей протеже Ольге и позвала к себе. Меня попросили рассказать о себе после чего должны были быть заданы вопросы с обеих сторон. Во время моей презентации себя меня постоянно перебивали вопросами личного характера, вплоть до таких как: "Почему Вы выбрали это учебное заведение?" "Во сколько лет Вы вышли замуж?" "На что Вы тратите свои деньги?" "Почему Вы выбрали это фото на свое резюме на hh?"! smile:o Когда очередь дошла до меня, я задала вопрос опять же про привлечение клиентов, на что мне ответили: "Ты должна будешь в 30 градусную жару стоять в костюме у метро с листовками, мы заставляем" (подчеркну бестактность этих барышень, которые с легкостью решили перейти "на ты").

Я даже не представляю, что было бы на полиграфе, если на встрече с руководством начался такой допрос...

Это какой-то цирк, товарищи. Не знаю как в других кустах, но Алтуфьевский - это какой-то кошмар. Надеюсь высшее руководство обратит свое внимание на Елизавету.

Спасибо за внимание, надеюсь мой отзыв будет Вам полезен.
insky • несостоявшийся сотрудник
05.05.2016 22:12
Администратор:
Отмодерировано.
2 комментария
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Lusya1
24.05.2016 17:11
От ког вы узнали про какую-то протеже Ольгу? smile:D столько эпитетов smile:o smile:o
allaq1
25.05.2016 01:51
Полностью согласна с отзывом о директорах отделений! Сидят малолетние сотрудницы с коронами на голове, принятые на работу по звонку знакомых, абсолютно некомпетентные в работе! В Отрадном например Пе-сян Л. при переводе на вакансию директора не прошла тестирование, но звонок друга решил проблему! Вот такие девушки с 9ч до 18ч сидят в кабинете хлопают глазами, как руководители абсолютно нулевые! Поэтому рейтинг "банка" ниже плинтуса и кандидаты на вакансии в "банк" уже на собеседовании делают выводы!!!!!!!!!!!

Изменено: allaq1 - 25.05.2016 22:59
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