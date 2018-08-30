Доброго времени суток.

Сегодня я побывала на втором этапе собеседований из трех в МКБ. И я не поленилась и зарегистрировалась на banki.ru, потому что я просто обязана поведать всем соискателям, которые захотят поработать в этом банке.



Начну по порядку. Мне предложили должность "Кредитный Менеджер". Пригласила на собеседование очаровательная сотрудница HR Мария. Встреча прошла продуктивно, все по делу, вопросы без излишеств (почему я это акцентирую, вы поймете позже), Мария рассказала все досконально. Также хорошо ответила на все мои вопросы. Одним из вопросов был: "Занимается ли привлечением кредитный менеджер?", на что я получила ответ: "Что Вы, бросьте, конечно же нет, с листовками у метро Вас никто не заставит стоять".



Мне перезвонили на следующий же день и назначили встречу с руководителем.



Когда я приехала в отделение, то заметила довольно "зашуганных" сотрудниц. Девушка пригласила меня в кабинет к этой "королеве". Елизавета занималась своими делами в пк и никак не отреагировала на мое появление в своем кабинете. После моего приветствия, меня окинули надменным взглядом и язвительно вроде как ответили. "Королева" отвергла меня сходу, но ради забавы видимо решила поиздеваться, она позвонила своей протеже Ольге и позвала к себе. Меня попросили рассказать о себе после чего должны были быть заданы вопросы с обеих сторон. Во время моей презентации себя меня постоянно перебивали вопросами личного характера, вплоть до таких как: "Почему Вы выбрали это учебное заведение?" "Во сколько лет Вы вышли замуж?" "На что Вы тратите свои деньги?" "Почему Вы выбрали это фото на свое резюме на hh?"! Когда очередь дошла до меня, я задала вопрос опять же про привлечение клиентов, на что мне ответили: "Ты должна будешь в 30 градусную жару стоять в костюме у метро с листовками, мы заставляем" (подчеркну бестактность этих барышень, которые с легкостью решили перейти "на ты").



Я даже не представляю, что было бы на полиграфе, если на встрече с руководством начался такой допрос...



Это какой-то цирк, товарищи. Не знаю как в других кустах, но Алтуфьевский - это какой-то кошмар. Надеюсь высшее руководство обратит свое внимание на Елизавету.



Спасибо за внимание, надеюсь мой отзыв будет Вам полезен.