май 2016 года Понятие «Гнилые яблоки» (анг. Rotten apples) было введено экономистами в период Великой депрессии 2008-2009 гг. в США. Оно обозначало группу безработных граждан, бывших узко квалифицированных сотрудников банков, госструктур, страховых и строительных компаний, рекламы и др. сфер, которые от 52 до 99 недель оставались без работы и доходов. А это 2,2 млн. человек. Рынок ипотечных ценных бумаг обвалил экономику США в 2008 г., падение ВВП продолжалось 4 квартала и составило (-4%). Борьба с безработицей велась за счет введения низкооплачиваемых рабочих мест в сфере услуг и продаж (с оплатой 13$ в час), а так же практики частичной занятости.



В кризис политика банков и компаний заключалась в оптимизации расходов и поддержки эффективности в интересах акционеров. Поэтому высвобождение узко квалифицированных сотрудников тогда, дало возможность многим банкам получить прибыль и выплатить хорошие дивиденды. Конечно, не обошлось без поддержки ФРС, которая профинансировала сделки M&A на финансовом рынке и спасла ряд инвестиционных банков. А Минфин США провело политику – деньги в обмен на кредиты. Финансовый сектор США в 2008 г. это Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street Corporation, Wells Fargo и др. Численность сотрудников этих банков превышала 1,3 млн. человек. 0,6% из которых составляли выпускники Гарварда, Стенфорда, Йеля в возрасте от 26 до 32 лет. Капитализация этих банков составляла около 1,13 трлн. $.



В кризис финансовый сектор США потерял около 200 000 сотрудников, сокращения пришлись и на региональные филиалы. Но это не все. С 2010 года мы можем наблюдать ежегодные отчеты о высвобождении рабочих мест в самых крупных мировых банках. 5-10% сотрудников из года в год остаются безработными. Но при этом мы видим не только рост капитализации банков, но и рост прибыли. Меняется не просто стратегия, меняется вся бизнес-модель. Она заключается в том, что квалифицированный сотрудник это не капитал, это расходы. И замена его на автоматизированный процесс приведет к прибыли бизнеса, а не наоборот. Рыночные силы рынка труда уже не способны подстроиться под технологические инновации, происходит нарушение сбалансированности, предложения превышают спрос. И единственное, что может предложить такой рынок – это низко квалифицированный труд. По ряду отраслей можно наблюдать, что у людей с высшим образованием начинают падать доходы или они просто пополняют ряды безработных. Образовываются те самые «Rotten apples».



По прогнозам Всемирного банка (The World Bank) падение экономики России с конца 2014 года составит 8 кварталов и закончится в первом квартале 2017 года. Восстановление доходов населения к уровню 2014 года будет не раньше 2024-2025 гг. ЦБ ожидает снижение инфляции до целевого уровня 4% в 2018 году.



Общее сокращение сотрудников банковского сектора в 2015 году составило 46,3 тыс. человек. Это оказалось связано не только с турбулентностью в экономике от санкций, падением цены на нефть и сжатия рынков, лишения лицензий ЦБ, но и с процессами оптимизации, автоматизацией части операций, разработкой и внедрением новых IT-сервисов, технологий. Время поиска работы в России за период кризиса увеличилось до 6-12 месяцев.

В поисках булки не потеряй хлеб*.



Я один из тех, кто в июне 2015 года так же потерял работу, т.е. был сокращен Сбербанком из ЦА. Я простоял на Бирже труда 8 месяцев, в феврале вышел на новую работу, с меньшим доходом, с отсутствием бонусов, в убитый офис в промзоне (это когда у КПП стоят пыльные КАМАЗы, а в столовой ты обедаешь с потными грузчиками). Я работаю, потому что надо на что-то жить, платить за ЖКХ и аренду (уже в Анино, а не на Соколе). Я как все сдавлен утром в метро, а вечером сижу в пробке в маршрутке. У меня высшее образование. Мой начальник чуть младше меня и ездит на Land Cruiser 100. Я менеджер проекта в его фирме (его отца), это сначала все интересно, а потом уже тошнит. Потому что зависли деньги в Номос-банке (лишили лицензии) и фирме нечем платить за поставку оборудования… Так могло бы быть. Но в действительности я начал все сначала, меня взяли в отделение на продажи розничных продуктов с зарплатой в 25 000 руб. ровно через месяц после ухода из Сбера. Я не захотел становится «Rotten apples», как ими стали практически половина сокращенных в Сбербанке. Мне не пришлось быть 10-м или 15-м по счету на собеседовании, постоянно получать «отказы» на НН и слышать одни и те же вопросы – «расскажите о себе» и «чем вы нам интересны?». Я задаю себе другой вопрос – «Как развиваться дальше?»



Работать в крупном банке.

1. Большинство идут работать в крупные банки без четких карьерных планов, со стереотипами в голове о карьере, о хороших зарплатах, о спортзале в 18-30, корпоративах, страховке и т.д. Через 3-5 лет все остается как есть, ваша зарплата и должность. Потому что вола зовут в гости не мед пить, а воду возить*.

2. Сначала Вы «слепые исполнители», потом «выжидающие», если страдают ваши показатели KPI вы станете «неэффективными», если все в порядке, то «преодолевающими себя». Вы очень быстро, не заметно для себя, перестаете отличаться от других, потому что вокруг вас такие же как вы. Вас никто не научит делать карьеру, выстраивать профессиональную сеть (окружать себя профессионалами, пусть даже это люди из других отделов), вы не знаете, как принимаются решения, вы делитесь тайнами личной жизни, а потом ходите в ярлыках. В вашем телефоне номер начальника, только для того, чтобы сказать, что вы заболели.

3. Худшая собака хватает лучший кусок*. Вместо Вас карьеру делают Hardskill'ы, это те самые линейные менеджеры, которые полдня сидят в своих Iphone6 и разбираются с новыми приложениями. Пока вы внутри «потогонной фабрики», они выбирают себе в интернет-магазинах игрушки детям, они паркуют свои кредитные авто у входа в офис, чтобы после работы все видели их состоятельность. Они прикладывают к уху телефоны, проходя мимо вас, с ежедневниками в руках, делая вид, что на том самом собрании у руководства, через 5 минут, их будут слушать, а не они. На самом деле это идеальные водители, продавцы-консультанты, секретари и т.д., эти люди не на своем месте.

4. В 2014 году по итогам диспансеризации был выявлен рост заболеваемости ** среди сотрудников Сбербанка. Это привело к пересмотру политики социального пакета и включение в него бесплатного страхования жизни. Как говорится все болезни от нервов.

Не будь горек — иначе тебя выплюнут*.

5. Резюме сотрудников Сбербанка не пестрят курсами повышения квалификаций, семинаров и т.д. Пока Газпромбанк, Роснефть, Сибур, Русал направляли своих сотрудников в Академию Ernst & Young, Moscow Business School на программы риск-менеджмента, антикризисного управления. Сбербанк для сотрудников МЦА провел все лишь один семинар «Как распознать ложь». Содержание которого, в принципе уже никто не помнит.

6. Горшок, с чем он варится - тем пахнет. Большинство никогда не собирают информацию о своем работодателе и рынке, на котором он работает. Мало кому интересно, рынок растет или стагнирует. Главное сесть в офисе не под кондиционером. Но разница огромна, если взять Бостонскую модель рынка, то работать в «Звезде» или «Собаке» определит вашу карьеру. Сбербанк был акционирован в 1991 году и это означает, что Правление будет слушать Наблюдательный совет, т.е. ЦБ. А значит стратегия «инвестировать и расти». Г.Греф был автором «Стратегии-2020», в которой говорится о расчистки банковской системы от недобросовестных банков (ЦБ только в 2015 году лишил лицензии 93 банка), о повышении требований к капиталу. Это не только кризис доверия, но и переток пассивов на рынке в ТОП-5 банков. Уже сейчас пассивы Сбербанка состоят на 41% из вкладов частных лиц – 9,7 трлн. руб. Сбербанк не только самый крупный банк по активам, но и по доле на рынке (45% - на рынках вкладов, 59% - на рынке ипотеки, 45,6% - зарплатные проекты, 24% (-2,1%) – кредитование МСБ и т.д.). Учитывая, что доля финансовых услуг в ВВП России – 21%, а доля Нефти и газа – 49,7%. Работы для развития финансового сектора полно.

7. Постоянная копейка дороже, чем рубль изредка*. Акции Сбербанка котируются на рынке и входят в «Blue chips», при падении в декабре 2014 до 53,5 руб за акцию, сегодня она торгуется за 120,92 руб. Аналитики рекомендуют – держать.

8. О том, что вас включили в список сокращенных, вы узнаете за 2 часа до того, как окажетесь в теплом кресле напротив вашего руководства. Вы знаете только часть стратегии банка (если вы ее читали, как и читали годовой отчет!!!), ничего не знать о ситуации в управлении компании это тоже стратегия. Почему покурить с начальством – это к повышению, а KPI 112% - это дома в 00-23. Почему образование, опыт, квалификация летит в мусорное ведро, а умение угодить, личные связи – это перемещение. Ведь давно доказано, что самое эффективное не курсовое обучение, а обучение «у стола». Почему в Сбербанке столько бэби-бумеров? Потому что они – наследство. Ну и т.д. «Удельные княжества», иерархия, бюрократия, страх ошибок. Да, а почему Профсоюз меня не защитил, я же делал взносы?



Войдя в воду нельзя не быть мокрым.

Отработав в Сбербанке 6 лет я оказался неконкурентоспособен. Виноват в этом я сам. Все вокруг поменялось. Бизнес стал жить вот так:

class KtoD {

static void Main() {

string str;

StreamWriter fstr_out =

null;

Это С#. Бизнес-модель перешла на IT-платформу. Узкопрофильность стала полипрофильностью. Сначала квалификация сменила ручной труд, затем квалификацию сменила инновация. Но принцип один – «Когда встанет солнце, всем надо бежать».

«Rotten apples» нельзя вернуть обратно на дерево. Нужно извлечь семена и дать возможность им прорасти в «новой нормальности». Кто это понимает, тот действует.



P.S. * - еврейская поговорка.

** - рост сердечно-сосудистых заболеваний