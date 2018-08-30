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избранный отзыв «Гнилые яблоки» Сбербанка плохо (−1)
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Отзыв месяца

Отзыв месяца:
май 2016 года
Понятие «Гнилые яблоки» (анг. Rotten apples) было введено экономистами в период Великой депрессии 2008-2009 гг. в США. Оно обозначало группу безработных граждан, бывших узко квалифицированных сотрудников банков, госструктур, страховых и строительных компаний, рекламы и др. сфер, которые от 52 до 99 недель оставались без работы и доходов. А это 2,2 млн. человек. Рынок ипотечных ценных бумаг обвалил экономику США в 2008 г., падение ВВП продолжалось 4 квартала и составило (-4%). Борьба с безработицей велась за счет введения низкооплачиваемых рабочих мест в сфере услуг и продаж (с оплатой 13$ в час), а так же практики частичной занятости.

В кризис политика банков и компаний заключалась в оптимизации расходов и поддержки эффективности в интересах акционеров. Поэтому высвобождение узко квалифицированных сотрудников тогда, дало возможность многим банкам получить прибыль и выплатить хорошие дивиденды. Конечно, не обошлось без поддержки ФРС, которая профинансировала сделки M&A на финансовом рынке и спасла ряд инвестиционных банков. А Минфин США провело политику – деньги в обмен на кредиты. Финансовый сектор США в 2008 г. это Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street Corporation, Wells Fargo и др. Численность сотрудников этих банков превышала 1,3 млн. человек. 0,6% из которых составляли выпускники Гарварда, Стенфорда, Йеля в возрасте от 26 до 32 лет. Капитализация этих банков составляла около 1,13 трлн. $.

В кризис финансовый сектор США потерял около 200 000 сотрудников, сокращения пришлись и на региональные филиалы. Но это не все. С 2010 года мы можем наблюдать ежегодные отчеты о высвобождении рабочих мест в самых крупных мировых банках. 5-10% сотрудников из года в год остаются безработными. Но при этом мы видим не только рост капитализации банков, но и рост прибыли. Меняется не просто стратегия, меняется вся бизнес-модель. Она заключается в том, что квалифицированный сотрудник это не капитал, это расходы. И замена его на автоматизированный процесс приведет к прибыли бизнеса, а не наоборот. Рыночные силы рынка труда уже не способны подстроиться под технологические инновации, происходит нарушение сбалансированности, предложения превышают спрос. И единственное, что может предложить такой рынок – это низко квалифицированный труд. По ряду отраслей можно наблюдать, что у людей с высшим образованием начинают падать доходы или они просто пополняют ряды безработных. Образовываются те самые «Rotten apples».

По прогнозам Всемирного банка (The World Bank) падение экономики России с конца 2014 года составит 8 кварталов и закончится в первом квартале 2017 года. Восстановление доходов населения к уровню 2014 года будет не раньше 2024-2025 гг. ЦБ ожидает снижение инфляции до целевого уровня 4% в 2018 году.

Общее сокращение сотрудников банковского сектора в 2015 году составило 46,3 тыс. человек. Это оказалось связано не только с турбулентностью в экономике от санкций, падением цены на нефть и сжатия рынков, лишения лицензий ЦБ, но и с процессами оптимизации, автоматизацией части операций, разработкой и внедрением новых IT-сервисов, технологий. Время поиска работы в России за период кризиса увеличилось до 6-12 месяцев.
В поисках булки не потеряй хлеб*.

Я один из тех, кто в июне 2015 года так же потерял работу, т.е. был сокращен Сбербанком из ЦА. Я простоял на Бирже труда 8 месяцев, в феврале вышел на новую работу, с меньшим доходом, с отсутствием бонусов, в убитый офис в промзоне (это когда у КПП стоят пыльные КАМАЗы, а в столовой ты обедаешь с потными грузчиками). Я работаю, потому что надо на что-то жить, платить за ЖКХ и аренду (уже в Анино, а не на Соколе). Я как все сдавлен утром в метро, а вечером сижу в пробке в маршрутке. У меня высшее образование. Мой начальник чуть младше меня и ездит на Land Cruiser 100. Я менеджер проекта в его фирме (его отца), это сначала все интересно, а потом уже тошнит. Потому что зависли деньги в Номос-банке (лишили лицензии) и фирме нечем платить за поставку оборудования… Так могло бы быть. Но в действительности я начал все сначала, меня взяли в отделение на продажи розничных продуктов с зарплатой в 25 000 руб. ровно через месяц после ухода из Сбера. Я не захотел становится «Rotten apples», как ими стали практически половина сокращенных в Сбербанке. Мне не пришлось быть 10-м или 15-м по счету на собеседовании, постоянно получать «отказы» на НН и слышать одни и те же вопросы – «расскажите о себе» и «чем вы нам интересны?». Я задаю себе другой вопрос – «Как развиваться дальше?»

Работать в крупном банке.
1. Большинство идут работать в крупные банки без четких карьерных планов, со стереотипами в голове о карьере, о хороших зарплатах, о спортзале в 18-30, корпоративах, страховке и т.д. Через 3-5 лет все остается как есть, ваша зарплата и должность. Потому что вола зовут в гости не мед пить, а воду возить*.
2. Сначала Вы «слепые исполнители», потом «выжидающие», если страдают ваши показатели KPI вы станете «неэффективными», если все в порядке, то «преодолевающими себя». Вы очень быстро, не заметно для себя, перестаете отличаться от других, потому что вокруг вас такие же как вы. Вас никто не научит делать карьеру, выстраивать профессиональную сеть (окружать себя профессионалами, пусть даже это люди из других отделов), вы не знаете, как принимаются решения, вы делитесь тайнами личной жизни, а потом ходите в ярлыках. В вашем телефоне номер начальника, только для того, чтобы сказать, что вы заболели.
3. Худшая собака хватает лучший кусок*. Вместо Вас карьеру делают Hardskill'ы, это те самые линейные менеджеры, которые полдня сидят в своих Iphone6 и разбираются с новыми приложениями. Пока вы внутри «потогонной фабрики», они выбирают себе в интернет-магазинах игрушки детям, они паркуют свои кредитные авто у входа в офис, чтобы после работы все видели их состоятельность. Они прикладывают к уху телефоны, проходя мимо вас, с ежедневниками в руках, делая вид, что на том самом собрании у руководства, через 5 минут, их будут слушать, а не они. На самом деле это идеальные водители, продавцы-консультанты, секретари и т.д., эти люди не на своем месте.
4. В 2014 году по итогам диспансеризации был выявлен рост заболеваемости ** среди сотрудников Сбербанка. Это привело к пересмотру политики социального пакета и включение в него бесплатного страхования жизни. Как говорится все болезни от нервов.
Не будь горек — иначе тебя выплюнут*.
5. Резюме сотрудников Сбербанка не пестрят курсами повышения квалификаций, семинаров и т.д. Пока Газпромбанк, Роснефть, Сибур, Русал направляли своих сотрудников в Академию Ernst & Young, Moscow Business School на программы риск-менеджмента, антикризисного управления. Сбербанк для сотрудников МЦА провел все лишь один семинар «Как распознать ложь». Содержание которого, в принципе уже никто не помнит.
6. Горшок, с чем он варится - тем пахнет. Большинство никогда не собирают информацию о своем работодателе и рынке, на котором он работает. Мало кому интересно, рынок растет или стагнирует. Главное сесть в офисе не под кондиционером. Но разница огромна, если взять Бостонскую модель рынка, то работать в «Звезде» или «Собаке» определит вашу карьеру. Сбербанк был акционирован в 1991 году и это означает, что Правление будет слушать Наблюдательный совет, т.е. ЦБ. А значит стратегия «инвестировать и расти». Г.Греф был автором «Стратегии-2020», в которой говорится о расчистки банковской системы от недобросовестных банков (ЦБ только в 2015 году лишил лицензии 93 банка), о повышении требований к капиталу. Это не только кризис доверия, но и переток пассивов на рынке в ТОП-5 банков. Уже сейчас пассивы Сбербанка состоят на 41% из вкладов частных лиц – 9,7 трлн. руб. Сбербанк не только самый крупный банк по активам, но и по доле на рынке (45% - на рынках вкладов, 59% - на рынке ипотеки, 45,6% - зарплатные проекты, 24% (-2,1%) – кредитование МСБ и т.д.). Учитывая, что доля финансовых услуг в ВВП России – 21%, а доля Нефти и газа – 49,7%. Работы для развития финансового сектора полно.
7. Постоянная копейка дороже, чем рубль изредка*. Акции Сбербанка котируются на рынке и входят в «Blue chips», при падении в декабре 2014 до 53,5 руб за акцию, сегодня она торгуется за 120,92 руб. Аналитики рекомендуют – держать.
8. О том, что вас включили в список сокращенных, вы узнаете за 2 часа до того, как окажетесь в теплом кресле напротив вашего руководства. Вы знаете только часть стратегии банка (если вы ее читали, как и читали годовой отчет!!!), ничего не знать о ситуации в управлении компании это тоже стратегия. Почему покурить с начальством – это к повышению, а KPI 112% - это дома в 00-23. Почему образование, опыт, квалификация летит в мусорное ведро, а умение угодить, личные связи – это перемещение. Ведь давно доказано, что самое эффективное не курсовое обучение, а обучение «у стола». Почему в Сбербанке столько бэби-бумеров? Потому что они – наследство. Ну и т.д. «Удельные княжества», иерархия, бюрократия, страх ошибок. Да, а почему Профсоюз меня не защитил, я же делал взносы?

Войдя в воду нельзя не быть мокрым.
Отработав в Сбербанке 6 лет я оказался неконкурентоспособен. Виноват в этом я сам. Все вокруг поменялось. Бизнес стал жить вот так:
class KtoD {
static void Main() {
string str;
StreamWriter fstr_out =
null;
Это С#. Бизнес-модель перешла на IT-платформу. Узкопрофильность стала полипрофильностью. Сначала квалификация сменила ручной труд, затем квалификацию сменила инновация. Но принцип один – «Когда встанет солнце, всем надо бежать».
«Rotten apples» нельзя вернуть обратно на дерево. Нужно извлечь семена и дать возможность им прорасти в «новой нормальности». Кто это понимает, тот действует.

P.S. * - еврейская поговорка.
** - рост сердечно-сосудистых заболеваний
Chelsea42бывший сотрудник
06.05.2016 00:55
24 комментария
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Grinder
06.05.2016 08:16
Браво! Отличный труд!
И жирный плюс в карму за смелость начать все с начала.
Удачи!

P.S. голосую за отзыв месяца.
ki7
06.05.2016 08:45
раньше Сбер был более менее нормальный, по крайней мере можно было работать и такого издевательства не было. А теперь что они творят - отделения упразднили, начальников там нет (раньше можно было решить вопрос на месте), придумали какието ЦСКО (чушь полная), отделы убрали (все в головном), народ набирают (90%% студентов и кидают их на зп, думаю скоро молодежь перестанет вообще в Сбер устраиваться -нет смысла, их все равно не повысят и зп будут вечно платить 18 ты), на вакансии берут ТОЛЬКО ПО ЗНАКОМСТВУ (причем из других сфер, к примеру из магазинов СМЕШНО). Сбер выдулся, там нужно сменить команду (без банковского опыта) smile:D
smale
06.05.2016 09:22
Отзыв месяца!
Написать про все тупости сбербанка невозможно, их бесчисленно..... Подборка фактов из личного опыта автора очень неплохая. Глава сей конторы, не смущаясь, уже под камеру сообщает о том, что ему не нужны умные сотрудники. Реализация этой идеи внедряется на местах, молодежь, обещание морковки, возглас об амбициозности и т.д. Вылез из общей массы - выживут. Спросил на совещании с боссами вопрос не из розданного заранее списка - уволят. Закончилось здоровье - до свиданья. Самодурство в худших проявлениях в фактически госконторе... Именно в момент увольнения бывший молодой амбициозный с горящими глазами понимает, что Сбер не сделал из него требуемого на рынке профессионала, а использовал как винтик и после выработки ресурса выкинул. Конвейер переработки здоровья и нервов работает безупречно. Кто понимает это вовремя - имеет шанс сохранить и силы и востребованность, но уже не в Сбере.
Вместо работодателя мечты со всеми наличествующими ресурсами сейчас для этого сбер является ярчайшим примером красивого фантика с абсолютно гнилым и невкусным содержанием. Когда Греф планирует и предлагает себя в модернизаторы государства - становится жутковато. В своей бы конторе сначала убивающую все живое родственность\клановость и маразмы искоренил ..... Для того, чтобы сделать ремонты и стильность в отделениях, с такой накачанной кризисом и бегущими в ужасе с комм. банков клиентов прибылью, ничего умного не нужно.

Изменено: smale - 06.05.2016 09:31
Belkatrin
06.05.2016 10:22
Согласна с предыдущими ораторами! Отзыв месяца! smile;)
Глафира
06.05.2016 12:01
Номос-банк не лишали лицензии, а присоединили к Открытию.
Бипаша
09.05.2016 11:35
Для Глафиры: и тем не менее, всё тот же Банк "Открытие" Закрывает свои точки. В прошлом году закрыли в Пскове, в этом году сворачивают в Мурманске.
Бипаша
09.05.2016 11:39
"Когда Греф планирует и предлагает себя в модернизаторы государства - становится жутковато. " Всё правильно. Большая часть клиентов Сбербанка, узнав, что во главе поставили Грефа, позакрывали свои вклады досрочно и сбежали из зелёного феодала. И когда одного из клиентов попросили не закрывать свои крупные счета, то он ответил: "Когда во главе угла Сбербанка ставят человека, который развалил экономику страны, то из Сбербанка нужно как можно быстрее бежать".
seamni
10.05.2016 11:22
Отзыв тянет на отзыв месяца, вот только:
Цитата
Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) — мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год). Поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии.
Chelsea42
Автор отзыва
10.05.2016 17:33
seamni, в данном контексте я ссылаюсь на американских экономистов, которые определили финансовый кризис в 2008-2009 гг. , как "Великая депрессия", исходя из макроэкономических показателей - ВВП США не имело падение с 1983 года, и те антикризисные меры, которые подготовило ФРС и МинФин были признаны нетрадиционными. "Депрессия" в макроэкономике является признанной, если падение ВВП продолжается более 2-х кварталов подряд, т.е. более 6 месяцев. В России это называют - "ДНО". Хочу отметить, что в США доля нефтегазового сектора (добывающая промышленность) в ВВП - 4,8% и это доля постоянна. А 49,1% ВВП в США сегодня это вклад розничной и оптовой торговли (вкл. услуги гостиниц и ресторанов).
novator1
10.05.2016 17:45
Спасибо, эстетическое удовлетворение от прочтения.

Желаю успехов в ежемесячном конкурсе!
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