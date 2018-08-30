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Добрый день бывшие коллеги! Уволилась с Альфы в конце марта (вернее попросили уволиться) заказала справки 2 НДФЛ и в центра занятости о среднем заработке. В итоге на дворе уже 6 мая справок нет! Звонила на горячую линию, сказали пишите письмо на Human_capital@alfabank.ru. Написала, и ни ответа ни привета. Больничный лист не оплачивают с 1 по 8 апреля, требуют показать трудовую книжку. Хорошо, я то покажу, а ничего, что книжку мне банк отправил только 12 апреля! Я чисто теоретически не могла в этот период устроиться на работу. Сегодня написала жалобу в трудовую инспекцию.
Всегда была хорошего мнения о банке, всем советовала. В итоге в Альфе наплевать на всех!
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lily8584 • бывший сотрудник
06.05.2016 08:32
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Ответ банка:
Добрый день.
в ответ на Ваш отзыв сообщаем, что:
1. Вы обратились письменно с запросом на кадровый портал Human_capital@alfabank.ru. 29.04.2016. Со стороны кадровог портала запрос на справки был перенаправлен на исполнение коллегам в бухгалтерию.
Сейчас запрос на справки 2НДФЛ и для ЦЗ находятся на исполнении в филиале Екатеринбургский. После исполнения запроса с Вами свяжутся.
2. Вы уволены из Филиала 21.03.2016 года. При подаче заявления на увольнение Вы не указал, что трудовую необходимо отправить по домашнему адресу. Т.к. в дату увольнения за трудовой книжкой не явилась, 22.03.2016 года Вам было направлено уведомление в соответствии со ст.84.1 ТК РФ.
11.04.2016 года в ОпоРсП поступило заявление от Вас на отправку трудовой книжки по почте на указанный в заявлении адрес, 12.04.2016 года трудовая была отправлена в адрес Худяковой Л.С.
18.04.2016 года Худякова получила трудовую книжку, что подтверждается уведомлением .
Что касается больничного листа с 01-08 апреля 2016 года, Вы привезли его в Филиал лично после отправки Вам трудовой книжки по почте, по датам ориентировочно 13 или 14 апреля 2016 года, больничный был отправлен в ЦО. Больничный лист был возвращен в Филиал 28 апреля 2016 года с требованием приложить копию трудовой книжки, о чем через руководителя Вы были проинформированы .
Никто не знал,что уволенный сотрудник в указанный период находилась на больничном и Вы об этом не сообщали, поэтому необходимости копировать трудовую книжку не было, она была отправлена в соответствии с Вашим заявлением .
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в ответ на Ваш отзыв сообщаем, что:
1. Вы обратились письменно с запросом на кадровый портал Human_capital@alfabank.ru. 29.04.2016. Со стороны кадровог портала запрос на справки был перенаправлен на исполнение коллегам в бухгалтерию.
Сейчас запрос на справки 2НДФЛ и для ЦЗ находятся на исполнении в филиале Екатеринбургский. После исполнения запроса с Вами свяжутся.
2. Вы уволены из Филиала 21.03.2016 года. При подаче заявления на увольнение Вы не указал, что трудовую необходимо отправить по домашнему адресу. Т.к. в дату увольнения за трудовой книжкой не явилась, 22.03.2016 года Вам было направлено уведомление в соответствии со ст.84.1 ТК РФ.
11.04.2016 года в ОпоРсП поступило заявление от Вас на отправку трудовой книжки по почте на указанный в заявлении адрес, 12.04.2016 года трудовая была отправлена в адрес Худяковой Л.С.
18.04.2016 года Худякова получила трудовую книжку, что подтверждается уведомлением .
Что касается больничного листа с 01-08 апреля 2016 года, Вы привезли его в Филиал лично после отправки Вам трудовой книжки по почте, по датам ориентировочно 13 или 14 апреля 2016 года, больничный был отправлен в ЦО. Больничный лист был возвращен в Филиал 28 апреля 2016 года с требованием приложить копию трудовой книжки, о чем через руководителя Вы были проинформированы .
Никто не знал,что уволенный сотрудник в указанный период находилась на больничном и Вы об этом не сообщали, поэтому необходимости копировать трудовую книжку не было, она была отправлена в соответствии с Вашим заявлением .