Ответ банка: Добрый день.



в ответ на Ваш отзыв сообщаем, что:

1. Вы обратились письменно с запросом на кадровый портал Human_capital@alfabank.ru. 29.04.2016. Со стороны кадровог портала запрос на справки был перенаправлен на исполнение коллегам в бухгалтерию.

Сейчас запрос на справки 2НДФЛ и для ЦЗ находятся на исполнении в филиале Екатеринбургский. После исполнения запроса с Вами свяжутся.

2. Вы уволены из Филиала 21.03.2016 года. При подаче заявления на увольнение Вы не указал, что трудовую необходимо отправить по домашнему адресу. Т.к. в дату увольнения за трудовой книжкой не явилась, 22.03.2016 года Вам было направлено уведомление в соответствии со ст.84.1 ТК РФ.

11.04.2016 года в ОпоРсП поступило заявление от Вас на отправку трудовой книжки по почте на указанный в заявлении адрес, 12.04.2016 года трудовая была отправлена в адрес Худяковой Л.С.

18.04.2016 года Худякова получила трудовую книжку, что подтверждается уведомлением .

Что касается больничного листа с 01-08 апреля 2016 года, Вы привезли его в Филиал лично после отправки Вам трудовой книжки по почте, по датам ориентировочно 13 или 14 апреля 2016 года, больничный был отправлен в ЦО. Больничный лист был возвращен в Филиал 28 апреля 2016 года с требованием приложить копию трудовой книжки, о чем через руководителя Вы были проинформированы .

Никто не знал,что уволенный сотрудник в указанный период находилась на больничном и Вы об этом не сообщали, поэтому необходимости копировать трудовую книжку не было, она была отправлена в соответствии с Вашим заявлением .