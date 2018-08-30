Ответ банка: Вардуи Арутюнян, добрый день!



Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность принять меры для разрешения этой ситуации.



Насколько мне стало известно, Ваша справка была сформирована и направлена по указанному Вами адресу.



От себя лично, хочу извиниться перед Вами за доставленные неудобства и еще раз поблагодарить Вас за отзыв.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.