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2 НДФЛ не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Обращаюсь к админу за помощью. Огромная просьба помочь заказать 2 НДФЛ в Поволжском банке. Являюсь бывшим сотрудником. Обратилась в центр. офис, сказали можно заказать только по письму через почту. Это займёт большого времени, в итоге не смогу оформить документы, потому что будет поздно. И не факт, что мне ее отправят. Пожалуйста, окажите содействие в решении моей проблемы. Возможно ли это? СПС.
Вардуи Арутюнянбывший сотрудник
06.05.2016 10:15
Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
Ответ банка:
Вардуи Арутюнян, добрый день!

Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность принять меры для разрешения этой ситуации.

Насколько мне стало известно, Ваша справка была сформирована и направлена по указанному Вами адресу.

От себя лично, хочу извиниться перед Вами за доставленные неудобства и еще раз поблагодарить Вас за отзыв.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
10.05.2016 18:15
Вардуи Арутюнян, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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