Ну начнем с того, что однажды мне предложили работать в банке. Написала мне одна девушка и сказала, чтобы начать работу, нужно оформить карту. Ну я подумал ладно, почему бы нет. Оформил заявку, все дела и сказали ждать звонка. В итоге мне позвонили спустя 7 часов. Ну я подумал "Ну ладно, загружены, много клиентов". И тут мне сказали, что в моем городе нет представителя и для того чтобы я получил карту, я должен приехать в другой город. А надо ли мне это? Конечно же нет. И я подумал "вот он мой шанс" и предложил свою кандидатуру на место представителя (уж очень загорелся идеей и возможностью продвигать этот банк). Но тут мне работник по телефону заявил, что такими вопросами он не занимается и переключил якобы на другого сотрудника, но так как я музыкант я сразу услышал, что это был тот же человек (голос, манера разговора, мелкие дефекты речи и даже шум за заднем плане был одинаков). И тот сотрудник сказал, что такими вопросами он не занимается (тогда зачем было меня переключать?) и предложил написать на электронную почту. Я попытался, но таковой не оказалось в помине.



Я решил отправить анкету с сайта. В итоге я отправил уже 3 анкеты и до сих пор мне не пришло ответа. Решил позвонить оператору и спросить в чем проблема, но они мне ответили, что ничего не знают.



И вот такой у меня на языке вопрос. В моем городе 43 000 населения, и никто не знает про ваш банк, неужто вам не нужен работник, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любых места будет предлагать ваши услуги? Спасибо за внимание.