Здравствуйте, меня зовут Аделя, 4 февраля 2016 года я искала работу на одном из сайтов и оставила резюме, в тот же день я получила предложение от Тинькофф Банка, которое меня заинтересовало. Я успешно прошла полный курс обучения, не пропускала ни одной конференции, прилежно училась и работала, стала мастером ПДС, за качество звонков почти всегда получала 100, я слушалась руководителей и старалась всегда выполнять план! Но в последний месяц я сильно заболела и попала в больницу, долгое время была неактивна, но руководство знало об этом. Вернувшись домой после операции, я поработала несколько дней, но потом не смогла работать, потому что мой ноутбук разбился, племянник случайно его опрокинул. Я сообщила руководству, но ответ не получила и решила, что все хорошо. Я заняла деньги перезаняла и купила новый ноутбук, чтобы начать работать, но тут я обнаружила, что я уволена при этом я попросила меня восстановить. Получив курс обучения я начала его проходить, но тут мне пришло письмо о том что мою кандидатуру якобы не рассматривают! Курс обучения заблокирован и я ничего не могу сделать.



Мы с мужем сироты и нам некому помочь, у нас ипотека и при этом, чтобы я могла работать, нам пришлось занимать деньги и что выходит? То это все зря? Я ОЧЕНЬ ХОЧУ РАБОТАТЬ, Я ЛЮБИЛА СВОЮ РАБОТУ, ЛЮБЛЮ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ, ОТ КОТОРЫХ МЕНЯ ОТСТРАНИЛИ!!! НЕ СПРАВЕДЛИВО ТАК ПОСТУПАТЬ С ЛЮДЬМИ!!! Я отправляла анкету еще и еще и еще раз, но все разы мне приходило ОТКАЗ! Мой муж очень радовался тому, что я работаю в таком хорошем банке, но я даже боюсь ему сказать, что этот хороший банк уволил меня ни за что ни про что!!! ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО Я БОЛЕЛА И ПОТОМУ ЧТО МОЙ НОУТБУК СЛОМАЛСЯ! У нас маленький город и найти тут работу невозможно! Меня оставили без этой работы и без хлеба на столе!