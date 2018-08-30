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Тинькофф Банк оставил без хлеба!!! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте, меня зовут Аделя, 4 февраля 2016 года я искала работу на одном из сайтов и оставила резюме, в тот же день я получила предложение от Тинькофф Банка, которое меня заинтересовало. Я успешно прошла полный курс обучения, не пропускала ни одной конференции, прилежно училась и работала, стала мастером ПДС, за качество звонков почти всегда получала 100, я слушалась руководителей и старалась всегда выполнять план! Но в последний месяц я сильно заболела и попала в больницу, долгое время была неактивна, но руководство знало об этом. Вернувшись домой после операции, я поработала несколько дней, но потом не смогла работать, потому что мой ноутбук разбился, племянник случайно его опрокинул. Я сообщила руководству, но ответ не получила и решила, что все хорошо. Я заняла деньги перезаняла и купила новый ноутбук, чтобы начать работать, но тут я обнаружила, что я уволена при этом я попросила меня восстановить. Получив курс обучения я начала его проходить, но тут мне пришло письмо о том что мою кандидатуру якобы не рассматривают! Курс обучения заблокирован и я ничего не могу сделать.

Мы с мужем сироты и нам некому помочь, у нас ипотека и при этом, чтобы я могла работать, нам пришлось занимать деньги и что выходит? То это все зря? Я ОЧЕНЬ ХОЧУ РАБОТАТЬ, Я ЛЮБИЛА СВОЮ РАБОТУ, ЛЮБЛЮ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ, ОТ КОТОРЫХ МЕНЯ ОТСТРАНИЛИ!!! НЕ СПРАВЕДЛИВО ТАК ПОСТУПАТЬ С ЛЮДЬМИ!!! Я отправляла анкету еще и еще и еще раз, но все разы мне приходило ОТКАЗ! Мой муж очень радовался тому, что я работаю в таком хорошем банке, но я даже боюсь ему сказать, что этот хороший банк уволил меня ни за что ни про что!!! ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО Я БОЛЕЛА И ПОТОМУ ЧТО МОЙ НОУТБУК СЛОМАЛСЯ! У нас маленький город и найти тут работу невозможно! Меня оставили без этой работы и без хлеба на столе!
abuba0808бывший сотрудник
12.05.2016 17:29
Администратор:
С учетом оперативного решения проблемы оценку снимаем.
Ответ банка:
Добрый день, Аделя.
Благодарим Вас за положительное мнение о дистанционной работе.
Для оперативного разбора ситуации, пожалуйста, вышлите Ваши контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru.

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
2 комментария
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Grinder
14.05.2016 13:38
Не обижайтесь, но для работодателя Вы не очень надёжный сотрудник. Без хлеба на столе (фраза-то какая!) Вас оставили племянник и радующийся муж. Тинькофф имеет право с Вами сотрудничать, но это не его обязанность.
А вот чтобы на столе был хлеб, это обязанность как раз мужа.

Может быть, Вам стоит несколько понизить требования к окружающим, и повысить их к себе.
Удачи Вам!
abuba0808
Автор отзыва
16.05.2016 14:32
Хочу поблагодарить Тинькофф Банк что вернули меня к работе СПАСИБО! Я буду стараться, чтобы стать хорошим сотрудником вашего Банка
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