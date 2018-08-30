Долго думал писать или нет, но решить этот вопрос через руководителя и он сообщал выше, а толку ноль. Больше контактов других нет с кем можно обговорить и уточнить вопрос.



Я работаю единственным представителем в г. Заречном. Отмечу, что Заречный (Пензенская область) относится к закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО), на его территории установлен особый режим, регулирующиеся Законом РФ «О закрытом территориально-административном образовании»[3]. Для въезда в город нужен специальный пропуск, который я имею. Но пропуск у меня находится у часового на конкретном контрольном пропускном пункте и через другие пропускные пункты въезд мне закрыт. Постоянно во встречах мне устанавливают доставку г. Пенза, посёлок монтажный или г. Пенза ул. Ушакова. По географии это конечно не так далеко от г. Заречного, но это совсем другой контрольный пропускной пункт и если там мне выехать, то я в город зайти назад уже там же не смогу. Придётся возвращаться через г. Пензу и снова прокатам длительный путь приезжать в тот контрольно пропускной пункт, где у меня лежит пропуск. И даже если договорится о встрече с клиентом, чтобы он самостоятельно подъехал, то он этого сделать не сможет, так как у него нет специального пропуска в город и солдаты его просто не пустят. В КЦ твердят это рядом и входит в зону доставки, вы обязаны доставлять. Как решать этот вопрос?



Для разбора ситуации и географии прошу воспользоваться картой 2gis.ru так как на публичных картах (google и yandex) закрытый город частично скрыт из-за закона ЗАТО.



Вот вам пример. Был как то адрес доставки г. Пенза, ул. Ушакова, д. 1. КПП только для выезда находится на карте на круге с ул. Литке (заречный) переходящей в ул. Ушакова (Пенза). Я выезжаю из города, доставляю карту клиенту и чтобы заехать мне нужно на КПП, которое находится в начале ул. Ленина (Заречный). А теперь посмотрите какое расстояние нужно там проехать? Подсчёт по картам показывает, что более 10 км. И это не доставка карты. А то, чтобы снова попасть в город и продолжить работу. А иногда бывает и 2 и 3 клиента какого-нибудь посёлка Монтажный. И постоянно так выезжать и заезжать. Или же вы считаете это считается в порядке вещей?